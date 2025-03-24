İmamoğlu'nun "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" unvanını kaldırmıştı! Google'dan geri adım geldi

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı. Kararın ardından Google'ın aramalarında İmamoğlu'nun isminin yanında yer alan "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" unvanını kaldırdığı görülmüştü.

GOOGLE'DAN 'İMAMOĞLU' GERİ ADIMI

Son olarak ise Google'ın Ekrem İmamoğlu konusunda geri adım atarak yaptığı bilgilendirmeyi “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” olarak değiştirdiği ve söz konusu unvanı geri getirdiği görüldü.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İmamoğlu'nun, "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "rüşvet almak", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden tutuklandığı anımsatılarak, "Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verilmişti.