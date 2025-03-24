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İmamoğlu'nun "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" unvanını kaldırmıştı! Google'dan geri adım geldi

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
24.03.2025 13:43
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında geçtiğimiz gün tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı ise tutuklanmasının ardından İBB Başkanı İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. Bu karar sonrası arama motoru Google'ın arama sonuçlarında İmamoğlu'nun isminin yanında bulunan "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" unvanını kaldırdığı görülmüştü. Nitekim yapılan değişiklik ile “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” unvanı geri getirildi.

İmamoğlu'nun "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" unvanını kaldırmıştı! Google'dan geri adım geldi

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı. Kararın ardından Google'ın aramalarında İmamoğlu'nun isminin yanında yer alan "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" unvanını kaldırdığı görülmüştü.

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Google aramasında dikkat çeken sonuç Google aramasında dikkat çeken sonuç

GOOGLE'DAN 'İMAMOĞLU' GERİ ADIMI

Son olarak ise Google'ın Ekrem İmamoğlu konusunda geri adım atarak yaptığı bilgilendirmeyi “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” olarak değiştirdiği ve söz konusu unvanı geri getirdiği görüldü.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İmamoğlu'nun, "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "rüşvet almak", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden tutuklandığı anımsatılarak, "Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verilmişti.

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