İmamoğlu pankartının indirilmesi sonrası 'sürpriz' sinyali! Özgür Özel'den 'şampiyon' yanıtı: "Şoke edici etkilerle enselerindeyiz"

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu hakkında propaganda içeren, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne özendiren afiş ve pankartların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasaklanması üzerine CHP'den çarpıcı bir hamle geldi. CHP'li vekiller 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 'Free İmamoğlu' pankartı astı. Pankart emniyet görevlileri tarafından kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Özgür Özel'den konuyla ilgili "Yüksek enerjiyle, yaratıcı fikirlerle, şok edici etkilerle enselerindeyiz" şeklinde dikkat çeken bir çıkış geldi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE "FREE İMAMOĞLU" PANKARTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekilleri Nimet Özdemir ve Ali Gökçek, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ile Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, akşam saatlerinde, tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun silüeti bulunan "Free İmamoğlu" yazılı pankartı 5 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne astı.

PANKART KALDIRILDI

Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü görevlileri, müdahalede bulunarak, söz konusu pankartı indirdi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturmaya ilişkin şu açıklama yapıldı:

“24.05.2025 günü Saat 19:40 sıralalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey Yol Girişinde , CHP Milletvekilleri Mahmut TANAL, Suat ÖZÇAĞDAŞ, Ali GÖKÇEK, İlhami Özcan AYGUN, Ahmet Baran YAZGAN ve Nimet ÖZDEMİR tarafından,köprüden sarkacak şekilde üzerinde Ekrem İmamoğlu’nun siluetinin bulunduğu ve üzerinde ‘FREE İMAMOĞLU’ yazılı pankartı astıkları görülmüş olup; Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından olaya müdahale edilerek pankart kaldırılmış, konu ile ilgili adli işlemlere başlanmıştır.”

ÖZEL: ŞAMPİYON OLAN ASMIYOR MU? BİZ DE ŞAMPİYONUN RESMİNİ ASTIK

Bu sabah Kadıköy Halk Koşusu öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, pankartın indirilip soruşturma açılmasına ilişkin şunları söyledi:

"Dün, evveli gün birileri Ekrem başkanın posterinin asılmasını yasaklamışlardı. Biz de bunun hukuken zaten yalan yanlış bir şey olduğunu ifade etmiştik. Çünkü Ekrem başkan seçilmiş belediye başkan. Sadece iddia var, iddianame bile yok. Suçu ispatlanmadan suçlu muamelesi yapıp 'Resmini, afişini' asamazsın dediler. Dün 4 milletvekili arkadaşımız bütün İstanbullular adına o afişi İstanbul'un en sembol mekanına, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne astı. Şimdi 'Niye astınız' diye soruyorlarmış. Şampiyon olan asmıyor mu? Biz de 31 Mart seçimlerinin şampiyonu Ekrem İmamoğlu'nun resmini astık."

"EKREM BAŞKANI BIRAKANA KADAR ONLARA HUZUR YOK"

"Hiç hasetlenmesinler, sürprizlerimiz devam edecek, mücadelemiz sürecek. Yüksek enerjiyle, yaratıcı fikirlerle, şok edici etkilerle enselerindeyiz. Ekrem başkanı bırakana kadar onlara huzur yok. Cürmü kadar yer yakarlar. Beklesinler bakalım daha nerelere asacağız. Ekrem başkan her yerde."

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde, Ekrem İmamoğlu hakkında propaganda içeren, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne özendiren afiş ve pankartlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasaklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazılan yazıda, hakkında mali ve/veya terör nitelikli suçlardan soruşturma yapılıp tutuklama kararı verilen ve aralarında görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu bazı belediye başkanları hakkında İstanbul genelinde propaganda mahiyetinde tespitler, ayrıca bu şahıslarla ilgili kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne özendirici nitelikte afiş ve pankartlar asıldığına yönelik tespitler bulunduğu aktarıldı. Yazının devamında ise söz konusu afiş ve pankartların men edilerek gerekli yaptırım uygulanması kaydedildi.

(AA-İHA)