İmamoğlu protestoları... Bakan Yerlikaya duyurdu! 9 ilde 343 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınan İmamoğlu için dördüncü gün de vatandaşlar Saraçhane başta olmak üzere yurdun farklı noktalarında protestolar düzenliyor. Protestolarla ilgili Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

9 İLDE 343 KİŞİ GÖZALTINDA

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne’de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı.

Toplumsal düzeni bozmaya, milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye, kargaşa ve provokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyecek, kesinlikle göz yumulmayacaktır.

Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar"Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır