İmamoğlu protestoları sürüyor! Birçok kentte polis müdahale etti, arbede yaşandı; çok sayıda gözaltı var…

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilen protesto gösterilerinde polisle göstericiler arasında zaman zaman arbedeler de yaşandı. Çıkan gerginlikte polis izinsiz gösterilere müdahalede bulunurken çok sayıda kişiyi de gözaltına aldı. İşte İstanbul’dan Rize’ye birçok kentten gelen gerginlik haberlerinin detayları…

SARAÇHANE'DE İZİNSİZ GÖSTERİYE POLİS MÜDAHALESİ

Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla izinsiz gösteri düzenleyen gruba, polis biber gazı kullanarak müdahalede bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan İBB'ye yönelik 'terör ve yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla Saraçhane'de Bozdoğan Kemeri önünde toplanan grup, güvenlik önlemi alan polis ekiplerine meşale, şişe ve yanıcı madde attı.

Yürümek isteyen grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis ekipleri göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Polis uyarıları dikkate almayan gruba biber gazı kullanarak müdahale etti.

KOCAELİ'DE POLİSTEN GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE; EN AZ 50 GÖZALTI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek isteyen gruba polis tarafından müdahalede bulunuldu. Polisin müdahalesinin ardından grup dağılırken, 50’in üzerinde gösterici gözaltına alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayını belirlemek için tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli genelinde de 51 noktada ön seçim ve dayanışma sandığı kuruldu. Oy verme ve sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan İzmit İlçe Başkanlığı binası önünde toplanan gruba seslenen CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, 254 bin 64 kişinin seçime tek aday olarak giren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na oy verdiğini açıkladı. Daha sonra grup, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek için Cumhuriyet Caddesi’nde yürümek ve slogan atmak istedi. Polis, grubun önünü keserek yürüyüşe izin vermedi. Bir süre yapılan müzakerelerin ardından grup, polis barikatını aşmaya çalıştı. Bunun üzerine polis, Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) grubu müdahale edip, biber gazı sıktı. Grup dağıtılırken, 50’in üzerinde kişi gözaltına alındı.

ANKARA'DA POLİS İLE GÖSTERİCİLER ARASINDA 'İMAMOĞLU' ARBEDESİ; GÖZALTILAR VAR

Ankara’da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Güvenpark’ta gösteri düzenleyen gruba polis, müdahalede bulundu. Olaylarda çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, Ankara'da da protesto edildi. Kızılay Güvenpark’ta toplanan grup slogan atıp, pankart ve döviz taşıdı. Daha sonra Atatürk Bulvarı üzerinde yürümek isteyen grup, kendilerini durdurmak isteyen polislere meşale, şişe ve yanıcı madde attı. Grup ile polisler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Meşrutiyet Caddesi girişine bariyer kuran polis, göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Polis, uyarıları dikkate almayan gruba biber gazı ve TOMA ile müdahalede bulundu. Polisin müdahalesinin ardından grup dağılırken, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

RİZE'DE İMAMOĞLU'NA DESTEK YÜRÜYÜŞÜNDE ARBEDE; 1 GÖZALTI

Rize’de, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüşte, göstericiler ile kendilerine tepki gösteren bazı vatandaşlar arasında arbede çıktı. Polis, arbedeye ilişkin 1 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla kentte Rize CHP Rize İl Başkanlığı tarafından yürüyüş gerçekleştirildi. Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan CHP Rize il Başkanlığı önünde toplanan kalabalık grup, Atatürk Caddesi boyunca yürüdü. Cadde boyunca ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle slogan atan gruba zaman zaman çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

Grup ile vatandaşlar arasında çıkan kısa süreli arbede polisin müdahalesiyle büyümeden sona erdi. Arbedeye ilişkin 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Yürüyüş İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde sona ererken, polis, grup dağılana kadar çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

BURSA'DA 'İMAMOĞLU' GERGİNLİĞİ; CHP İL BAŞKANI GÖZÜNDEN YARALANDI, ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Bursa’da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen gruba, polis, biber gazıyla müdahalede bulundu. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın müdahale sırasında gözünden yaralandığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla Bursa Millet Bahçesi’nde toplanan grup, yürüyüş yapmak isteyince polis müdahale etti. Yaşanan gerginlik arbedeye dönüşürken, torpil ve meşale gibi yanıcı madde atan göstericilere polis müdahale etti. TOMA’yla su sıkan polis ekipleri biber gazı da kullandı. Öte yandan, çok sayıda göstericinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

CHP İL BAŞKANI YARALANDI

Müdahale sırasında CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ın da gözünden yaralandığı öğrenildi. CHP İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından akşam saatlerinde gerçekleştirilen protesto gösterisinde polis müdahalesi sonucu yaralandı. Yeşiltaş'ın tedavisi hastanede devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

ANTALYA'DA 'İMAMOĞLU' GERGİNLİĞİ; GÖZALTILAR VAR

Antalya'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden göstericiler ile polis arasında gerginlik yaşandı. Havai fişek atan göstericilere müdahale eden çevik kuvvet ekipleri, bazı kişileri gözaltına aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, Antalya'da da akşam saatlerinde protesto edildi. Cumhuriyet Meydanında toplanan Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri üyeleri, buradaki protestonun ardından yürüyüşe geçti. Akdeniz Üniversitesi kampüsü önüne gelen grup, polisin uyarılarına rağmen kampüs içine girmeye çalışınca müdahale başladı. Polis, havai fişek de atan göstericilere TOMA aracından su sıkarak müdahale etti. Göstericilerden bazıları, TOMA aracı önünde şınav çekti, bazıları da aracın üzerine çıktı. Çevik kuvvet ekipleri, bazı göstericileri gözaltına aldı.

‘EKREM İMAMOĞLU ADINA 511 BİN 730 OY ÇIKTI’

Diğer yandan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için Antalya'da yaptığı ön seçimde kurulan 197 sandıktan, Ekrem İmamoğlu adına 511 bin 730 oy çıktı. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sayıma geçildi. Oy sayımının tamamlanmasıyla CHP İl Binası’nda, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı sonuçları açıkladı. 70 bin üyeden 57 bin 678’i Ekrem İmamoğlu için oy kullanırken, dayanışma sandığından ise 454 bin 53 oy çıktı. Düzenlenen etkinliğe Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, partililer ve vatandaşlar katıldı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır