İmamoğlu sahaya iniyor: Günde iki il dolaşacak! İlk durak İzmir, takvim belli oldu

CHP'de ön seçim takvimi işlemeye devam ediyor. 23 Mart'taki seçime girecek tek aday İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu ön seçime dek il il dolaşacak.

İLK DURAK İZMİR

Ekonomim'de yer alan detaylara göre İmamoğlu'nun ilk durağı İzmir olacak. 8 Mart Cumartesi günü İzmir’e gelecek olan İmamoğlu burada iş dünyasından STK temsilcilerinden, kanaat önderlerinden ve partililerden oluşan davetlilere seslenecek.

Programda bir değişiklik olmazsa İmamoğlu, 8 Mart Cumartesi günü saat 13:00'te beş bin kişilik Karşıyaka Spor Salonunda partililere seslenecek.

GÜNDE İKİ İL DOLAŞACAK

İmamoğlu’nun İzmir’deki programının ardından öğle saatlerinde başka bir şehre geçmesi bekleniyor. İmamoğlu’nun, ön seçim tarihi olan 23 Mart’a kadar her gün iki ilde çalışma yapması planlandı.