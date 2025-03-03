Özgür Özel'in Öcalan iddiasından sonra HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu da "Yaklaşık 1 yıldır" dedi

Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Öcalan'la bir yıldan uzun süredir görüşüldüğü iddiası bu da tartışmalardan biri.

İddiayı gündeme taşıyan ilk isimlerden biri CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmuştu. Özel, "Bir yandan, bir yılı aşkın süredir bir müzakereyi yürüteceksiniz. Yaptığınız, yapılan görüşmelere devlet adına heyet eşlik edecek. Bu konudan dakika dakika haberiniz olacak. Anayasa Mahkemesinin bir üyesi, Yargıtaydan üyeler, yüksek hakimlerin bulunduğu 20'nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa çalışma yapıyor olacak" ifadeleriyle iddiadan söz etmişti.

Bunun üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada "'Bir yıla aşkın süredir müzakere yürütülüyor. Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi, Yargıtay üyeleri, yüksek hakimlerin bulunduğu 20'nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa çalışmalar yapıyor.' iddiaları kesinlikle doğru değildir" denmişti.

HÜDA PAR LİDERİ DE "YAKLAŞIK 1 YILDIR" DEDİ

Son olarak HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da Özel'in iddiasına benzer bir iddiayı dile getirdi. Rûdaw TV'ye verdiği demeçte Yapıcıoğlu "Abdullah Öcalan ile Türkiye istihbaratı arasında yaklaşık 1 yıldır görüşmeler var. Öyle görünüyor ki bir aşamaya da ulaşmış" ifadelerini kullandı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır