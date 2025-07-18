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İmamoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Sanatçı Ahmet Güneştekin'in ifadesi alındı

İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller neticesinde sanatçı Ahmet Güneştekin'in ifadesi alındı. Güneştekin ifadesinin ardından Çağlayan Adliyesi'nden ayrıldı.

İmamoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Sanatçı Ahmet Güneştekin'in ifadesi alındı
Recep Demircan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

İFADESİ ALINDI

Derinleştirilen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde savcılık, sanatçı Ahmet Güneştekin'in ifadesini aldı. Güneştekin ifadesinin ardından Çağlayan Adliyesi'nden ayrıldı.

İMAMOĞLU AİLESİYLE SERGİYE KATILMIŞTI

Sanatçı son olarak geçtiğimiz ocak ayında İBB'nin kültür-sanat noktası haline getirdiği Artİstanbul Feshane adlı mekanda “Kayıp Alfabe” adlı sergiyle sanat severlerle buluşmuştu. Serginin açılışına Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte katılmıştı.

İmamoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Sanatçı Ahmet Güneştekin in ifadesi alındı 1

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Ahmet Güneştekin ekrem imamoğlu operasyonu
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