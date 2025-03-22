İmamoğlu terör soruşturması kapsamında ikinci kez ifade veriyor! 'İmamoğlu tutuklanacak mı?' sorusu yanıt bulacak

İBB Başkanı İmamoğlu için bugün kritik karar çıkacak. İfade işlemleri sona eren İmamoğlu'nun tutuklanıp tutuklanmayacağı sabaha karşı süreç netleşmiş olacak. CNN TÜRK ekibinden Merve Tokaz, süreçle ilgili son gelişmeleri aktardı.

Merve Tokaz'ın Çağlayan Adliyesi'nden notları şöyle:

"İstanbul Adliyesi'nde gece saatlerinden itibaren yoğunlaştırılan güvenlik önlemleriyle birlikte kuş uçurtulmuyor. Şu anda içeride çok sayıda kolluk kuvveti var. Güvenlik personelleri de yabancı kişilerin adliyeye girişine izin vermiyor. Adliye çevresi demir barikatlarla kapatıldı. Orada toplanma ve yürüyüşe izin verilmeyecek.

Gözümüz kulağımız akşam saatlerinde. Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki diğer isimler gözaltında. Gözaltı sayısı 90. Ekrem İmamoğlu ilk olarak akşam saatlerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi. Bugün burada neler yaşanacak? İlk durakları sağlık kontrolü olacak. Ardından İstanbul Adliyesi'ne getirilecekler. Akşam saatler 21.00'i gösterdiğinde savcılıkta ifadeleri alınmak üzere hazır edilecekler. İfade alım süreci ile ilgili hazırlık söz konusu. 30 savcı görevlendirildi. İfadeler 30 ayrı savcı tarafından bölüm bölüm alınacak. İfadelerin tamamlanmasının ardından bu sürecin gece yarısına devam etmesi muhtemel.

'İMAMOĞLU TUTUKLANACAK MI?' SORUSU YANIT BULACAK

Savcılığın bir talebi doğrultusunda bu adli kontrol olabilir, ev hapsi ya da yurt dışı çıkış yasağı şeklinde. Ya da tutuklanmaya yönelik tedbir olabilir ya da doğrudan serbest bırakılmaları gibi durum söz konusu olabilir. Sevk edildikleri taleple birlikte suç ceza hakimliğine gidecekler. Cumartesiyi pazara bağlayan gece sabaha karşı soruşturmaya ilişkin en azından bu aşamadaki sürecin ne olacağını Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanıp tutuklanmayacağı sabaha karşı süreç netleşmiş olacak."

İMAMOĞLU'NDAN 'SARAÇHANE' ÇAĞRISI

İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İmamoğlu milletin iradesine sahip çıkanlarla onur ve gurur duyduğunu belirttiği açıklamasında, yeni bir Saraçhane mesajı daha verdi.

"Çok kıymetli vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz;

Sizlere minnet duyuyorum. Milletimiz kendisine ait olan her şeye yürekten sahip çıkıyor. Sahip çıkmaya devam etmeliyiz. Cumhuriyetimize, demokrasiye, adil Türkiye'nin geleceğine, milletimizin iradesine sahip çıkıyorsunuz; onur duyuyorum, gururlanıyorum.

Milletimizin sorumluluk alma hali bütün dünyaya ilham olmaya devam ediyor. Bugünler sorumluluk alma zamanı. Yarınlarda ise milletimizin tüm haklarını alacağı, demokrasinin en üst seviyeye ulaştığı, hukukun üstünlüğünü doya doya yaşayacağı, 86 milyon insanını eşitleyen 21. Yüzyıl Türkiye'sini hep birlikte yaşayacağımız günlere ulaşacağız.

Bu sorumluluk dolu günlerde biliyorum, bu akşam da Saraçhane'de olacaksınız. Ve baharı müjdeleyen şarkılar, türküler söyleyeceksiniz.

23 Mart Pazar günü yarın, tüm Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhurbaşkanı adayları olarak benim için oy kullanacaklar.

Bütün partili yol arkadaşlarımı, eksiksiz sandığa davet ediyorum. Ayrıca Türkiye'nin her yerinde parti üyelerimizin sandıklarının yanı sıra tüm vatandaşlarımız için de sandık kurulacaktır. Tüm vatandaşlarımızı, bu büyük coşkunun bir parçası olmaya davet ediyorum.

Son olarak;

Çocuklar ve gençler, sizlerin oy kullanma hakkınız olmasa da yaratıcı duygularınızı, sözlerinizi, sloganlarınızı aynı yerde bana ulaşmak üzere bekliyorum.

Millet büyüktür. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.

Bu zor ve meşakkatli süreç milletimize emanettir.

Saygılarımla,

Ekrem İmamoğlu"