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  4. İmamoğlu tutuklandı, gözler İBB'ye çevrildi! CHP'nin yol haritası hazır... 3 isim ön plana çıktı

İmamoğlu tutuklandı, gözler İBB'ye çevrildi! CHP'nin yol haritası hazır... 3 isim ön plana çıktı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
24.03.2025 11:07
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, başlatılan 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, İBB Başkanvekilliği için 3 isim öne çıktı. İşte detaylar...

İmamoğlu tutuklandı, gözler İBB'ye çevrildi! CHP'nin yol haritası hazır... 3 isim ön plana çıktı

İstanbul'da başlatılan 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da olduğu çok sayıda isim tutuklandı. 'Terör' soruşturması kapsamında tutuklanan Şahan yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak.

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BAŞKANVEKİLLİĞİ İÇİN 3 İSİM ÖN PLANDA

İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından ise seçim kararının alındığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kimin aday gösterileceği merak ediliyor. Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran CHP'nin aday gösterebileceği 3 isim ise kulislerde konuşulmaya başlandı.

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Nuri Aslan

İŞTE O İSİMLER...

Haber Global'den Muhammed Enes Yılmaz'ın haberine göre, İmamoğlu'nun gözaltındayken yerine vekil olarak tayin ettiği Nuri Aslan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın isimleri; İBB Başkanvekilliği için öne çıktı.

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Hasan Akgün

ADAY, ÇOĞUNLUĞUN OYUYLA BAŞKANVEKİLİ SEÇİLECEK

Beykoz ve Beşiktaş belediyelerinde olduğu gibi meclis seçiminin gerçekleştirileceği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği için CHP bu isimlerden birini aday gösterecek ve aday gösterilen isim çoğunluğun oyuyla başkanvekili seçilecek. Büyükşehir belediye meclisinde hali hazırda 182 CHP'li, 120 AK Partili, 6 MHP'li, 2 BBP'li, 1 de bağımsız üye bulunuyor.

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Sinem Dedetaş

DEDETAŞ SEÇİLİRSE İBB TARİHİNDE İLK OLACAK

Kulislerde Dedetaş'ın isminin diğer iki adaya göre daha önde olduğu aktarıldı. Böyle bir durumun yaşanması halinde ise İBB, tarihinde ilk kez kadın bir belediye başkanı tarafından yönetilmeye başlanacak.

SEÇİM ÇARŞAMBA GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Seçim çarşamba günü saat 13.00'te İBB Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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