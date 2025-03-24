İmamoğlu tutuklandı, gözler İBB'ye çevrildi! CHP'nin yol haritası hazır... 3 isim ön plana çıktı

İstanbul'da başlatılan 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da olduğu çok sayıda isim tutuklandı. 'Terör' soruşturması kapsamında tutuklanan Şahan yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak.
İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından ise seçim kararının alındığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kimin aday gösterileceği merak ediliyor. Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran CHP'nin aday gösterebileceği 3 isim ise kulislerde konuşulmaya başlandı.
Haber Global'den Muhammed Enes Yılmaz'ın haberine göre, İmamoğlu'nun gözaltındayken yerine vekil olarak tayin ettiği Nuri Aslan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın isimleri; İBB Başkanvekilliği için öne çıktı.
Hasan Akgün
Beykoz ve Beşiktaş belediyelerinde olduğu gibi meclis seçiminin gerçekleştirileceği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği için CHP bu isimlerden birini aday gösterecek ve aday gösterilen isim çoğunluğun oyuyla başkanvekili seçilecek. Büyükşehir belediye meclisinde hali hazırda 182 CHP'li, 120 AK Partili, 6 MHP'li, 2 BBP'li, 1 de bağımsız üye bulunuyor.
Sinem Dedetaş
Kulislerde Dedetaş'ın isminin diğer iki adaya göre daha önde olduğu aktarıldı. Böyle bir durumun yaşanması halinde ise İBB, tarihinde ilk kez kadın bir belediye başkanı tarafından yönetilmeye başlanacak.
Seçim çarşamba günü saat 13.00'te İBB Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum