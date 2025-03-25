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iMessage nedir? iMessage nasıl kullanılır, nasıl açılır ve kapatılır? iMessage açma ve kapatma

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
25.03.2025 20:52
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Anlık mesajlaşma servislerinin büyük bir kısmı birçok kullanıcı tarafından kullanılan uygulamalar arasında yer almaktadır. Bu uygulamalar genelde internet sayesinde çalışırken, sahip olduğu özellikler itibarıyla kullanıcılarına farklı hizmetler sunar. Bu kapsamda Apple cihazlarında bulunan iMessage özelliği sıklıkla merak edilir. Peki, iMessage nedir, nasıl kullanılır?

iMessage nedir? iMessage nasıl kullanılır, nasıl açılır ve kapatılır? iMessage açma ve kapatma

İçindekiler

  • iMessage nedir? iMessage ne demek?
  • iMessage nasıl kullanılır?
  • iMessage nasıl açılır?
  • iMessage nasıl kapatılır?
  • IMessage engelleme adımları nelerdir?

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte mobil cihazlara pek çok uygulama yüklenebilmektedir. Bilhassa iPhone cihazlarda yer alan iMessage özelliği de birçok kişinin merak ettiği bir mesajlaşma aracıdır. Bu kapsamda birçok kullanıcı iMessage hakkında araştırma yaparak bilgi edinmeye çalışmaktadır. iMessage, Apple cihazlara özel olarak tasarlanmış bir mesajlaşma uygulaması olarak bilinir. Bu uygulamanın kullanılabilmesi için WiFi veya mobil bağlantı üzerinden internete bağlı olmak gerekmektedir.

iMessage nedir? iMessage ne demek?

iMessage Apple’ın iPhone, iPad ve Mac cihazlarına özel olarak sunduğu internet tabanlı bir mesajlaşma platformudur. Bu platform, kişilerin metin, fotoğraf, video ve belge gibi çeşitli uzantılara sahip mesajları internet üzerinden diğer Apple cihazı kullanan kişilere yollamalarına olanak tanır. Dolayısıyla herhangi bir SMS ücreti uygulanmaz.

iMessage nasıl kullanılır?

Apple cihazlarında kullanılabilen bu mesajlaşma servisi cihazlara otomatik olarak yüklü gelir. Yani kişilerin herhangi bir uygulama indirmelerine gerek yoktur. Bunun için iPhone mesaj bölümünden iMessage servisine ulaşılabilir.

iMessage, sadece Apple kullanıcılarının sahip olduğu bir servis olarak diğer Apple kullanıcıları arasında mesajlaşmayı sağlar. Örneğin herhangi bir iPhone kullanıcısına yollanan mesajlar iMessage üzerinden iletilir. iMessage sadece Apple cihazlarda kullanılabilen bir servis olduğundan diğer cihazlar için iMessage web arayüzüne sahip değildir.

iMessage nasıl açılır?

iMessage açma işlemleri genellikle yeni kullanıcılar tarafından sıklıkla sorgulanır. iMessage etkinleştirme adımları için öncelikle ayarlar menüsüne girilir. Açılan sayfada önce uygulamalar bölümüne ardından bu bölümdeki mesajlar bölümüne tıklanarak iMessage özelliği aktif hale getirilebilir.

iMessage nasıl kapatılır?

Cihazında iMessage özelliği açık olan ve iMessage kapatma işlemlerini merak eden kullanıcılar, ayarlar menüsüne girerek önce uygulamalar bölümüne daha sonra da mesajlar bölümüne giriş yapabilir ve böylece bu kısımdan iMessage özelliğini kapatabilir.

IMessage engelleme adımları nelerdir?

Bazı kullanıcılardan mesaj almak istemeyen kişiler, iMessage üzerinden kişi engelleme adımlarının nasıl yapılacağını merak etmektedir. iMessage kişi engelleme adımları aşağıdaki gibidir:

  • Mesajlar uygulamasına girilir.
  • Sohbet penceresini açılır.
  • Üst bölümde isim veya numara bilgisinin üzerine tıklanır.
  • Bilgi seçeneğine dokunulur.

  • "Bu Arayanı Engelle" seçeneği seçilir.

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone mesaj
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