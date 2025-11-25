İmralı'da ne konuşuldu? DEM Parti'den ilk açıklama: "Herkese açık olmasını istiyoruz"

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında komisyon geçtiğimiz cuma toplanmış ve İmralı'ya gitme kararı almıştı. CHP'nin İmralı'ya gitmediği heyette AK Parti'yi Hüseyin Yayman, MHP'yi ise Feti Yıldız temsil etti.

HEYET İMRALI'YA GİTTİ

TBMM, dün yaptığı açıklamada heyetin İmralı'ya gittiğini ifade ederek olumlu neticelerin alındığını aktardı.

DEM PARTİ'DEN İMRALI AÇIKLAMASI

Gündemde sıcaklığı koruyan görüşmeyle ilgili DEM Parti'den ilk açıklama geldi. Partisinin grup toplantısında konuyla ilgili konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, şunları ifade etti:

"Komisyonun Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Suriye sorununa ışık tutacak önemli değerlendirmeler yapılmıştır. Kuzey Doğu Suriye özelinde ve Suriye’nin bütünü açısından çözüm sürecinin anahtarı olabilecek bir perspektifi ortaya koymuştur. Bu görüşmede barışın sağlanması, Komisyon’un hukuki ve siyasi düzenlemeler üzerindeki çalışmalarını destekleyecek mahiyette değerlendirmeler yapmıştır.

DEM Parti olarak bizler bu süreçte üzerimize düşen görev ve sorumluluğun farkındayız ancak iktidar, muhalefet ve devletin de sorumluluğu büyüktür. Bu yolun ilerleyebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi şarttır. Sürecin bu yeni aşamasında beklentimiz komisyonun raporunu bir an önce yazması, yasal ve hukuki düzenlemeler sürecine hızla geçiş yapılması ve bu parlamentonun en tarihi görevlerinden biri olan bu süreci ileriye taşıyabilmesi açısından bu yasal ve hukuki düzenlemelerin acil yapılmasıdır."

"TUTANAKLARIN HERKESE AÇIK OLMASINI İSTİYORUZ"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, grup toplantısı sonrası İmralı ziyaretine ilişkin basın mensupları tarafından sorulan soruya ise şu cevabı verdi:

"Görüşmenin olumlu geçtiğini söyleyebiliriz. Bununla ilgili detaylı açıklamayı yarın Komisyon toplandıktan sonra Komisyon Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş yapacak. Tutanakların herkese açık olmasını istiyoruz biz DEM Parti olarak ama bunun kararı yarın Komisyon’da alınacak"