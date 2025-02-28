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İmralı görüşmesinin fotoğrafında dikkat çeken ‘mikrofon’ detayı! Görüntüde yer alan diğer 3 kişi kim?

28.02.2025 07:49
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İmralı Cezaevi’nde DEM Parti heyetinin son görüşmesinde yaşanan gelişmeler Türkiye’de ve tüm dünyada ses getirdi. Görüşmeyle ilgili yayınlanan bir fotoğraf ise ayrıca gündem oldu. Fotoğrafta yer alan mikrofon detayı ve heyet dışında bulunan 3 kişi merak konusu oldu. Öcalan’ın bildiriyi okurken video kaydı alındı mı? İşte tüm merak edilen bu detayların ayrıntıları…

İmralı görüşmesinin fotoğrafında dikkat çeken ‘mikrofon’ detayı! Görüntüde yer alan diğer 3 kişi kim?

İmralı Cezaevi'nde DEM Parti heyetiyle gerçekleştirilen görüşmede, Abdullah Öcalan’ın terör örgütüne yönelik çağrısının kendi sesiyle ve görüntüsüyle kayıt altına alındığı öne sürüldü. Paylaşılan fotoğrafta Öcalan’ın önündeki yaka mikrofonu dikkati çekti.

DEM Parti heyeti, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın yanı sıra, görevden alınan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, milletvekilleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Cengiz Çiçek ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol'dan oluşuyordu. Ayrıca, İmralı'daki diğer hükümlüler Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş da görüşmede yer aldı.

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FOTOĞRAFTA YER ALAN DİĞER 3 KİŞİ KİM? ÖCALAN’IN KOĞUŞ ARKADAŞLARI MI?

Gazeteci İsmail Saymaz da Halk TV’de katıldığı canlı yayında fotoğraf karesinde yer alan diğer 3 kişinin kim oluğunu açıklayarak fotoğraf karesinin video kaydından alınması ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bu arada bir bilgi vereyim. Heyet salona girdiği saatlerde DEM Parti heyetinin İmralı Adası’nda Öcalan ile çektirdiği bir fotoğraf dolaşıma girdi. Dikkat ederseniz bu fotoğrafta heyet üyesi 7 kişi var. Ve Öcalan dışında 3 kişi daha var. Bunların kim olduğu tabi ilk anda kamuoyu tarafından çıkarılamadı. Bunların Öcalan’ın koğuş arkadaşları olduğu öğrenildi. Onlar da bu fotoğrafa girmişler.

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ÖCALAN METNİ OKURKEN VİDEO KAYDI MI ALINDI?

Tabi bu fotoğraf yayınlanınca şöyle de bir teknik ayrıntı fark edildi. Bunun bir görüntüden alınmış olabileceği bir videodan alınmış olabileceği yorumları yapıldı. Benim öğrendiğim kadarıyla aslında gerçekten de bu bir video olabilir. Öcalan’ın bu metni, bildiriyi kendisi okurken çekilmiş görüntüleri olabilir ve bu görüntüden alınmış olabilir. Benim öğrendiğim bilgi bu yönde”

FOTOĞRAFTAKİ MİKROFON DETAYI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Görüşme öncesinde, Öcalan’ın mesajlarının video kaydıyla mı yoksa yalnızca heyet tarafından yazılı olarak mı kamuoyuna aktarılacağına dair bazı belirsizlikler yaşanmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, video kaydının mevzuata aykırı olduğunu ifade etmişti. Ancak görüşme sonrasında, yalnızca Öcalan’ın mesajlarının heyet tarafından okunarak duyurulduğu bildirildi.

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Ancak görüşmeye dair paylaşılan fotoğrafta Öcalan’ın önünde bir yaka mikrofonunun bulunduğu görüldü. DEM Parti yetkilileri, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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cezaevi İmralı Adası Abdullah Öcalan mikrofon arkadaş görüntü video
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