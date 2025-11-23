HABER

İmralı ziyaretinde Öcalan'a sorulacak ilk soru belli oldu!

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı yolculuğu için yaptığı hazırlıklar hızlandı. Heyetinin İmralı’da PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la yapacağı görüşmeye ilişkin teknik detaylar belli oldu. Öcalan'a hangi soru sorulacak? Ulaşım nasıl olacak? Fotoğraf ve ya görüntü paylaşılacak mı? İşte merak edilen bütün soruların yanıtları...

Ufuk Dağ

TBMM’de Terörsüz Türkiye süreci için kurulan komisyon üyelerinden oluşan heyetin İmralı ziyareti konusunda kapsamlı bir hazırlık yapılıyor. Mevzuata göre terör suçlarından hükümlü ve tutuklu olanların milletvekilleri tarafından ziyaret edilmelerinde Adalet Bakanlığının yazılı izni aranıyor. Bu sebeple, Meclis’ten İmralı’ya gidecek milletvekillerinin Adalet Bakanlığına resmî başvuru yapması gerekiyor. Bu başvurunun bugün yapılması bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis karar alırsa, bunu uygulamaya koyacaklarını açıklamıştı. Bu ziyarette Adalet Bakanlığı sadece bürokratik işlemlerin tamamlanmasında rol oynayacak.

ORGANİZASYONU MİT YAPACAK

Heyetin ulaşımı, görüşme ve diğer teknik detayların tamamı MİT tarafından organize edilecek. Bu sebeple görüşme sırasındaki oturma düzenine kadar her aşaması için MİT tarafından hassas bir çalışma yapılıyor. Pazartesi veya salı günü yapılması beklenen görüşme için İmralı’ya ulaşımın ise helikopterle sağlanacağı ifade ediliyor.

TUTANAK DETAYI

Bu arada Meclis komisyonunun şimdiye kadarki tüm görüşmeleri tutanak altına alındı. Komisyon tutanakların tamamı kapalı toplantılar hariç yayınlandı. Öcalan’la yapılacak görüşmede de tutanak tutulacaksa, bunun Meclis’te görevli stenograflar tarafından değil, yine MİT görevlileri tarafından yerine getirilmesi ifade ediliyor.

FOTOĞRAF PAYLAŞIMI OLMAYACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre görüşmeden ses kaydı, görüntü veya fotoğraf alınacağı, ancak bunların yayınlanmayacağı belirtiliyor. AK Parti kaynakları, İmralı ziyareti konusunda kamuoyunda bir tepki oluştuğunu gördüklerini, bu nedenle fotoğraf yayınlanmasının düşünülmediğini dile getirdi.

ÖCALAN'A SORULACAK İLK SORU!

Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısına ilişkin genel bir değerlendirme yapmasının beklendiği görüşmenin daha sonra soru cevap formatında devam edeceği ifade ediliyor. Öcalan’ın 27 Şubat’ta PKK’ya yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısının YPG’yi kapsayıp kapsamadığına yönelik tartışmalara da bu görüşmede son nokta konulması planlanıyor. Meclis heyetinin Öcalan’a soracağı ilk sorulardan biri çağrısının YPG’yi de içerip içermediği olacak.

SÜRECE KATKI SAĞLAYACAK

Öte yandan, güvenlik kaynakları İmralı ziyaretinin sürece katkı sağlayacağı görüşünde. Kaynaklar, görüşmede Öcalan’ın vereceği mesajların örgütün silah bırakma sürecini ve Suriye’nin kuzeyindeki SDG’nin Şam yönetimine entegrasyonunu hızlandıracağını belirtiyor.

METİNA'DAN DA ÇEKİLECEKLER

Güvenlik kaynaklarına göre geçtiğimiz günlerde Zap’tan çekilen PKK, İmralı ziyaretinin tamamlanması ve Öcalan’ın vereceği mesajlardan sonra çok kısa süre içinde Metina’dan çekilerek, oradaki mağaraları boşalttığına yönelik yeni bir açıklama gelecek. Güvenlik kaynakları, çekilme açıklamasından sonra Zap’ta iki mağaranın boşaltıldığını sahada bizzat teyit etti.

