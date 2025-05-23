HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İnan Kıraç arabaya binince bunları söylemiş! Aracın şoförü her şeyi anlattı: "'Bas gaza' dedi, bastım"

İçerik devam ediyor

İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiası Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Olayla ilgili ortaya çıkan ifadeler de şaşkına çevirdi. Kıraç'ın bindiği aracı süren ve gözaltına alınan şoför B.C.'nin ifadesinde "İnan bey 'Bas gaza' dedi, bastım" dediği öğrenildi.

İş insanı İnan Kıraç'ın tedavi gördüğü hastaneden kaçırıldığı iddiaları Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçirdi. Görüntüleri çok konuşulan olayla ilgili yargı sürecinde yeni gelişmeler yaşanırken ortaya çıkan ifadeler de dikkat çekti.

ISTANBUL--INAN-KIRACIN-KACIRILDIGI-IDDI_727465_214981

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler B.C, A.Ş. ve K.İ'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ISTANBUL--INAN-KIRACIN-KACIRILDIGI-IDDI_727466_214981

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI: "İNAN BEY 'BAS GAZA' DEDİ, BASTIM"

Uzun yıllar İnan Kıraç'ın yanında şoför olarak çalıştığını söyleyen B.C.'nin kaçırma iddialarının asılsız olduğunu söylediği öğrenildi. B.C., İnan Kıraç'ın hastaneden ayrılmak istediğini söylediğinde hep birlikte aşağı indiklerini anlatarak "Otomobile indik. Bizi durdurmak isteyen kişiler vardı. İnan Bey 'bas gaza, şehir dışına çıkalım' deyince ben de bastım. Oradan ayrıldık" dediği öğrenildi.

ISTANBUL--INAN-KIRACIN-KACIRILDIGI-IDDI_727462_214981

ANTALYA'YA GİTMEK İSTEMİŞ

Patronu İnan Kıraç'ın Antalya'ya gitmek istediğini anlatan B. C., "Yola çıktık. Ancak yolda telefon geldi. Bu sırada İnan Kıraç uyuyordu. Onu uyandırıp durumu anlattık. Eve dönmeye karar verdik. Birlikte eve geldik" dedi. Diğer şüphelilerin de benzer şekilde ifade verdikleri öğrenildi.

ISTANBUL--INAN-KIRACIN-KACIRILDIGI-IDDI_727463_214981

İNAN KIRAÇ NEREDE?

Öte yandan bulunan İnan Kıraç'ın vasilerine teslim edildiği ve evine götürüldüğü öğrenildi.

ISTANBUL--INAN-KIRACIN-KACIRILDIGI-IDDI_727464_214981

NE OLMUŞTU?

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı.

Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti.

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna göre, fiili ehliyetinin olmadığı tespit edilen Kıraç'a, avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin'i geçici olarak vasi atamıştı.

Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde 4 Mart'ta görülen davanın ilk duruşmasında, Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki vasilik davasının sonucunun beklenilmesine karar verilmişti.

(AA-DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tıp dünyasında bir ilk! Tıp dünyasında bir ilk!
Bahçeli'den Erdoğan'a sitem gibi 'adaylık' çıkışı: Hakkı yok!Bahçeli'den Erdoğan'a sitem gibi 'adaylık' çıkışı: Hakkı yok!

Anahtar Kelimeler:
hastane inan kıraç iş insanı kaçırma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Gezi Parkı' soruşturması! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için hapis cezası...

'Gezi Parkı' soruşturması! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için hapis cezası...

Yere çöp atan vatandaşı uyardı ama...

Yere çöp atan vatandaşı uyardı ama...

SON DAKİKA| Beklenen açıklama geldi! Kurban Bayramı tatili uzatılmadı

SON DAKİKA| Beklenen açıklama geldi! Kurban Bayramı tatili uzatılmadı

Herkes şaşkın! O sanatçı G.Saray'dan servet istedi

Herkes şaşkın! O sanatçı G.Saray'dan servet istedi

CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yeni anayasa' çağrılarına yanıt! Ön koşulunu açıkladı

CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yeni anayasa' çağrılarına yanıt! Ön koşulunu açıkladı

Avrasya Tüneli'nin işletmecilerinden dev akaryakıt firması sahibine...

Avrasya Tüneli'nin işletmecilerinden dev akaryakıt firması sahibine...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.