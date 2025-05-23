İnan Kıraç arabaya binince bunları söylemiş! Aracın şoförü her şeyi anlattı: "'Bas gaza' dedi, bastım"

İş insanı İnan Kıraç'ın tedavi gördüğü hastaneden kaçırıldığı iddiaları Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçirdi. Görüntüleri çok konuşulan olayla ilgili yargı sürecinde yeni gelişmeler yaşanırken ortaya çıkan ifadeler de dikkat çekti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler B.C, A.Ş. ve K.İ'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI: "İNAN BEY 'BAS GAZA' DEDİ, BASTIM"

Uzun yıllar İnan Kıraç'ın yanında şoför olarak çalıştığını söyleyen B.C.'nin kaçırma iddialarının asılsız olduğunu söylediği öğrenildi. B.C., İnan Kıraç'ın hastaneden ayrılmak istediğini söylediğinde hep birlikte aşağı indiklerini anlatarak "Otomobile indik. Bizi durdurmak isteyen kişiler vardı. İnan Bey 'bas gaza, şehir dışına çıkalım' deyince ben de bastım. Oradan ayrıldık" dediği öğrenildi.

ANTALYA'YA GİTMEK İSTEMİŞ

Patronu İnan Kıraç'ın Antalya'ya gitmek istediğini anlatan B. C., "Yola çıktık. Ancak yolda telefon geldi. Bu sırada İnan Kıraç uyuyordu. Onu uyandırıp durumu anlattık. Eve dönmeye karar verdik. Birlikte eve geldik" dedi. Diğer şüphelilerin de benzer şekilde ifade verdikleri öğrenildi.

İNAN KIRAÇ NEREDE?

Öte yandan bulunan İnan Kıraç'ın vasilerine teslim edildiği ve evine götürüldüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı.

Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti.

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna göre, fiili ehliyetinin olmadığı tespit edilen Kıraç'a, avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin'i geçici olarak vasi atamıştı.

Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde 4 Mart'ta görülen davanın ilk duruşmasında, Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki vasilik davasının sonucunun beklenilmesine karar verilmişti.

(AA-DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır