İnan Kıraç hastaneden kaçırıldı! Polis geniş çaplı çalışma başlattı

İnan Kıraç, 2024 Aralık ayında Emine Alangoya yaptığı evlilikle gündem olmuştu. Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, evliliğin iptali için İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesine başvuruda bulunmuştu. Mahkeme, İnan Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'nda nörolojik testlerden geçmesine karar vermişti. İnan Kıraç, vasi tayini ve kısıtlama taleplerini değerlendiren Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu'nda heyete çıkmıştı. Kıraç'a yapılan testler sonrasında oluşturulan rapor mahkemeye gönderilmişti.

İnan Kıraç ve kızı İpek Kıraç

GEÇİCİ VASİ ATANMIŞTI

Raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği aktarılmıştı. Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar vermişti. Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin geçici vasi olarak atanmıştı.

SONUCUN BEKLENMESİNE KARAR VERİLMİŞTİ

Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde görülen ‘evlenmenin iptali' davasına taraf avukatları katılmıştı. Mahkeme, Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen vasilik davasının sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı ertelemişti.

SAĞLIK KONTROLÜ KARARI

İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, İnan Kıraç'ın sağlık durumu nedeniyle özel bir hastanede kapsamlı bir sağlık kontrolüne alınmasına karar vermişti.

İNAN KIRAÇ KAÇIRILDI

Gazeteci Emrullah Erdinç şunları ifade etti:

"İş insanı İnan Kıraç, hastaneye gittiği sırada, kendi adamları tarafından, mahkemece atanan vasisinden kaçırıldı.

O sırada hastanede bulunan ve biri sağlık müdürlüğünden, diğeri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden olmak üzere 2 kamu görevlisinden oluşan vasi heyeti, Kıraç’ın götürülmesine müdahale etmeye çalıştı. Ancak Kıraç’ın adamları tarafımdan üzerlerine araç sürülerek etkisiz hale getirildiler.

Vasiler durumu hemen polise bildirdi. İnan Kıraç’ın bilinmeyen bir yere götürüldüğü öğrenildi. Polis, İnan Kıraç’ı mahkeme kararıyla atanmış vasiye teslim edilmesi için geniş çaplı arama başlattı."