HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İncirliova Sevgi Yolu’ndaki ağaçlara bakım

Aydın’ın İncirliova ilçesindeki sevgi Yolu’nda bulunan ağaçlara bakım yapılarak çevre temizliği gerçekleştirildi.Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İncirliova Belediyesi iş birliğiyle Sevgi Yolu’nda ağaç budama, bakım ve çevre temizliği çalışmaları gerçekleştirildi.

İncirliova Sevgi Yolu’ndaki ağaçlara bakım

Aydın’ın İncirliova ilçesindeki sevgi Yolu’nda bulunan ağaçlara bakım yapılarak çevre temizliği gerçekleştirildi.

İncirliova Sevgi Yolu’ndaki ağaçlara bakım 1

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İncirliova Belediyesi iş birliğiyle Sevgi Yolu’nda ağaç budama, bakım ve çevre temizliği çalışmaları gerçekleştirildi. İncirliova Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Sevgi Yolumuzun daha güvenli, daha estetik ve daha sağlıklı bir görünüme kavuşması için gerçekleştirilen çalışmalarla; ağaçların mevsimsel budamaları yapıldı ve genel çevre temizliği tamamlandı. İlçemizin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımıza iş birliğiyle devam edeceğiz" denildi.

İncirliova Sevgi Yolu’ndaki ağaçlara bakım 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çevreyi kirleten işletme hakkında yasal işlem başlatıldıÇevreyi kirleten işletme hakkında yasal işlem başlatıldı
TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu İzmir’deTBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu İzmir’de

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.