İncirliova Sevgi Yolu’ndaki ağaçlara bakım

Aydın’ın İncirliova ilçesindeki sevgi Yolu’nda bulunan ağaçlara bakım yapılarak çevre temizliği gerçekleştirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İncirliova Belediyesi iş birliğiyle Sevgi Yolu’nda ağaç budama, bakım ve çevre temizliği çalışmaları gerçekleştirildi. İncirliova Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Sevgi Yolumuzun daha güvenli, daha estetik ve daha sağlıklı bir görünüme kavuşması için gerçekleştirilen çalışmalarla; ağaçların mevsimsel budamaları yapıldı ve genel çevre temizliği tamamlandı. İlçemizin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımıza iş birliğiyle devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: İHA