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İncirliova’da hayırsever tarafından bağışlanan sıralar okula teslim edildi

Aydın’ın İncirliova ilçesinde bir hayırsever tarafından temin edilen sıralar İncirliova Belediyesi’nin desteği ile Hacıaliobası İlkokulu’na teslim edildi.İncirliova’da hayırsever vatandaş Şuayip Bayrak tarafından Hacıaliobası İlkokulu’na bağışlanan sıralar öğrencilerin kullanımına sunuldu.

İncirliova’da hayırsever tarafından bağışlanan sıralar okula teslim edildi
Çiğdem Sevinç

Aydın’ın İncirliova ilçesinde bir hayırsever tarafından temin edilen sıralar İncirliova Belediyesi’nin desteği ile Hacıaliobası İlkokulu’na teslim edildi.

İncirliova’da hayırsever vatandaş Şuayip Bayrak tarafından Hacıaliobası İlkokulu’na bağışlanan sıralar öğrencilerin kullanımına sunuldu. Sıralar okula teslim edilirken, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Başkan Kaya yaptığı açıklamada, "Hacıaliobası Mahallemizde anlamlı ve güzel bir hayrın gerçekleşmesine destek olmanın mutluğunu hep birlikte yaşadık. Doğup büyüdüğü mahallesine destek olan hayırseverimiz Şuayip Bayrak tarafından Hacıaliobası İlkokulumuza bağışlanan yeni sıraları, Hacıaliobası Mahallesi Muhtarı Hüseyin Kayır, Okul Müdürü Zeynel Akkaya ve sınıf öğretmenlerimiz eşliğinde okulumuza teslim ettik. Bundan sonra yeni sıralarında eğitim görecek olan sevgili çocuklarımızın mutluluklarını görmek bizler için günün en güzel hediyesi oldu. Sevgili öğrencilerimizin eğitim hayatlarında başarılı olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Okulumuzun sıralarını bağışlayan hayır severimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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