İnegöl'de bahar geldi: Kartpostallık görüntüler

Bursa’nın İnegöl ilçesi baharla birlikte meyve ağaçlarının çiçek açmasıyla renkleniyor. Doğa yeniden uyanıyor ve görsel bir şölen sunuyor.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde baharın gelişiyle meyve ağaçları çiçek açtı. Beyaz ve pembe çiçeklerle dolu bahçeler adeta bir görsel şölen oluşturdu.

Kırsal mahallelerdeki meyve bahçeleri, bembeyaz örtüyle kaplandı. Bu da kartpostallık manzaralar sundu. Havaların ısınması, çiçek açmayı hızlandırdı.

Çiçek açan ağaçlar, yeni sezonun umutlarını yeşertti. Doğaseverlerin ilgisini de çekti. Oluşan manzara drone ile havadan görüntülendi.

Kuşbakışı kaydedilen görüntüler, çiçekli bahçelerin güzelliğini gözler önüne serdi. Doğanın renk cümbüşü, izleyenleri etkiledi.

Üreticiler, şeftali, erik, kiraz ve elma ağaçlarının çiçek açtığını belirtti. Ancak bu güzellik, her yıl sadece birkaç hafta sürüyor.

Baharın müjdecisi olan bu görüntüler, bereketli bir sezonun habercisi olarak değerlendiriliyor. İnegöl, fotoğraf tutkunları için de cazibe merkezi haline geldi.

İnegöl Çetilkçi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Selahattin Dumanlar, Türkiye’nin en iyi bahçelerinde çiçek açtığını ifade etti. Geçen yıl iklim şartları nedeniyle rekoltede düşüş yaşandı.

Dumanlar, bu yıl don olayı olmadığını belirtti. Döllenme ve tozlanma işlemleri de başarılı bir şekilde gerçekleşti. Güzel bir rekolte beklediklerini söyledi.

İnegöl İsaören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, bu yıl don olayları yaşanmadığını aktardı. Ayrıca yağışların çiftçiyi mutlu ettiğini ifade etti.

Ulu, 2026 yılı hasat sezonunun bereketli olacağına inanıyor. İklim değişikliği ve yerel unsurlar meyve ve sebzelerde bolluğa işaret ediyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okul koridorunda pompalı tüfekle dehşet saçtı! Şanlıurfa'daki liseye silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktıOkul koridorunda pompalı tüfekle dehşet saçtı! Şanlıurfa'daki liseye silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Tarım arazilerinde hastalık ve zararlı denetim mesaisiTarım arazilerinde hastalık ve zararlı denetim mesaisi

En Çok Okunan Haberler
İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisinin oğlu da dahil çok sayıda gözaltı

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisinin oğlu da dahil çok sayıda gözaltı

Galatasaray'da deprem etkisi geliyor! Kadro dışı kararı masada

Galatasaray'da deprem etkisi geliyor! Kadro dışı kararı masada

Dizinin yönetmeniyle aşk yaşayan ünlü oyuncu kadroda! Tepki çekti

Dizinin yönetmeniyle aşk yaşayan ünlü oyuncu kadroda! Tepki çekti

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'Bu hafta da görmüş olacağız'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'Bu hafta da görmüş olacağız'

Akaryakıta indirim sonrası yeni zam

Akaryakıta indirim sonrası yeni zam

