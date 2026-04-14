İnegöl'de bahar geldi: Kartpostallık görüntüler

Bursa’nın İnegöl ilçesinde baharın gelişiyle meyve ağaçları çiçek açtı. Beyaz ve pembe çiçeklerle dolu bahçeler adeta bir görsel şölen oluşturdu.

Kırsal mahallelerdeki meyve bahçeleri, bembeyaz örtüyle kaplandı. Bu da kartpostallık manzaralar sundu. Havaların ısınması, çiçek açmayı hızlandırdı.

Çiçek açan ağaçlar, yeni sezonun umutlarını yeşertti. Doğaseverlerin ilgisini de çekti. Oluşan manzara drone ile havadan görüntülendi.

Kuşbakışı kaydedilen görüntüler, çiçekli bahçelerin güzelliğini gözler önüne serdi. Doğanın renk cümbüşü, izleyenleri etkiledi.

Üreticiler, şeftali, erik, kiraz ve elma ağaçlarının çiçek açtığını belirtti. Ancak bu güzellik, her yıl sadece birkaç hafta sürüyor.

Baharın müjdecisi olan bu görüntüler, bereketli bir sezonun habercisi olarak değerlendiriliyor. İnegöl, fotoğraf tutkunları için de cazibe merkezi haline geldi.

İnegöl Çetilkçi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Selahattin Dumanlar, Türkiye’nin en iyi bahçelerinde çiçek açtığını ifade etti. Geçen yıl iklim şartları nedeniyle rekoltede düşüş yaşandı.

Dumanlar, bu yıl don olayı olmadığını belirtti. Döllenme ve tozlanma işlemleri de başarılı bir şekilde gerçekleşti. Güzel bir rekolte beklediklerini söyledi.

İnegöl İsaören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, bu yıl don olayları yaşanmadığını aktardı. Ayrıca yağışların çiftçiyi mutlu ettiğini ifade etti.

Ulu, 2026 yılı hasat sezonunun bereketli olacağına inanıyor. İklim değişikliği ve yerel unsurlar meyve ve sebzelerde bolluğa işaret ediyor.