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İnegöl sağlıklı altyapıya kavuşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, daha sağlıklı bir gelecek ve sürdürülebilir bir kent için altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürürken, BUSKİ ekipleri tarafından İnegöl’de başlatılan çalışmalar büyük oranda tamamlandı.Daha yeşil, dirençli ve sürdürülebilir bir Bursa hedefi ile altyapı çalışmalarını kent genelinde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ile İnegöl’de başlattığı çalışmalarda önemli bir mesafe kat etti.

İnegöl sağlıklı altyapıya kavuşuyor
Çiğdem Sevinç

Bursa Büyükşehir Belediyesi, daha sağlıklı bir gelecek ve sürdürülebilir bir kent için altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürürken, BUSKİ ekipleri tarafından İnegöl’de başlatılan çalışmalar büyük oranda tamamlandı.

Daha yeşil, dirençli ve sürdürülebilir bir Bursa hedefi ile altyapı çalışmalarını kent genelinde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ile İnegöl’de başlattığı çalışmalarda önemli bir mesafe kat etti. İnegöl ilçe merkezi ve Huzur Mahallesi’nde yapımı süren içme suyu iletim hattı ile kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Bursa’nın 17 ilçesine ayrım gözetmeksizin hizmet götürdüklerini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizin tümünde, hemşehrilerimizin sağlığı ve daha yaşanabilir bir Bursa hedefiyle çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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