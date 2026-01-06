İnegöl’de aile kavgası kanlı bitti: Enişte tutuklandı

Olay dün saat 19.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Ferah sokaktaki 2 katlı evin 2. katında meydana geldi. Fahrettin S.(45) ile ablasının eşi Nurefeddin B.(66)’nin evine giderek, boşanma aşamasında olan ablası Nergiz B.’ye ait eşyaları almak istedi. Eşyaları aldığı sırada eniştesi ile tartışma yaşadı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada enişte elindeki tabancayla kayın biraderine ateş ederken, kayın biraderi ise tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga sonucu kayın biraderi sol bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Enişte ise darp sonucu yaralandı. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kavgayı sonlandırdı. Sol bacağına isabet eden mermi ile yaralanan şahıs Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Darp sonucu yaralanan enişte ise polis ekiplerince özel bir hastanede yapılan tedavinin ardından suçaleti 3 adet ruhsatsız tabanca ile gözaltına alındı.

İfadesinde "Eski eşimin erkek kardeşi eve gelip eşyaları almak istedi. Aramızda tartışma yaşandı. Beni darp etmeye başladı. Bende kendimi korumak için ateş ettim" dediği öğrenilen Nurefeddin B.(66), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA