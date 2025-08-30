HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İnegöl’de motosiklet ile kamyonet çarpıştı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İnegöl’de motosiklet ile kamyonet çarpıştı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi ile Kasımefendi Caddesinin kesiştiği döner kavşakta meydana geldi. Ertuğrulgazi caddesinde seyir halinde olan Sürücü Songül A.(25) yönetimindeki 16 BFB 013 motosiklet, Kasımefendi caddesinde çıkan Sürücü Semih D.(30) yönetimindeki 16 AKD 835 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İnegöl’de motosiklet ile kamyonet çarpıştı 1

İnegöl’de motosiklet ile kamyonet çarpıştı 2

İnegöl’de motosiklet ile kamyonet çarpıştı 3

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anıtkabir'de slogan atıldı, CHP'li vekil isyan etti... Anıtkabir'de slogan atıldı, CHP'li vekil isyan etti...
Bakan Güler, Devlet Mezarlığı'nı ziyaret ettiBakan Güler, Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kredi kartı limit artışına kısıtlama mı geliyor?

Kredi kartı limit artışına kısıtlama mı geliyor?

Gece İnat Box uygulamasını açanların, hesaplarını boşalttılar

Gece İnat Box uygulamasını açanların, hesaplarını boşalttılar

30 kez şikayet ettiği damadını, 11 kurşunla öldürdü!

30 kez şikayet ettiği damadını, 11 kurşunla öldürdü!

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Hakkari-Van yolunda katliam gibi kaza! 4 ölü, 2 yaralı

Hakkari-Van yolunda katliam gibi kaza! 4 ölü, 2 yaralı

Sabiha Gökçen'de alarm! Havadaki tüm uçaklar beklemeye alındı: O anlar radara ve telsize böyle yansıdı

Sabiha Gökçen'de alarm! Havadaki tüm uçaklar beklemeye alındı: O anlar radara ve telsize böyle yansıdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.