İnegöl’de motosiklet ile kamyonet çarpıştı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi ile Kasımefendi Caddesinin kesiştiği döner kavşakta meydana geldi. Ertuğrulgazi caddesinde seyir halinde olan Sürücü Songül A.(25) yönetimindeki 16 BFB 013 motosiklet, Kasımefendi caddesinde çıkan Sürücü Semih D.(30) yönetimindeki 16 AKD 835 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)