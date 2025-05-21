İnfial yaratan anlar kamerada! Öğrenciler artık dayanamayıp ailelerine söyledi... O öğretmen için harekete geçildi

Pendik'te bulunan Ergenekon Ortaokulu'nda öğrenciler tarafından kaydedilen görüntülerde bir öğretmenin, tahtaya kaldırdığı öğrencisine fiziksel şiddet uyguladığı görüldü. Öğrencinin ailesinin görüntüleri görmesinin ardından harekete geçtiği ve şikayet ettiği öğrenildi. İşte tüm detaylar!

FİZİKSEL ŞİDDET SANİYE SANİYE KAMERADA

İddiaya göre, görev yaptığı sınıfta tahtaya kaldırdığı öğrencisine sözlü ve fiziksel şiddet uygulayan öğretmen, öğrenciyi tehdit ederek hakaretler savurdu. O anlar, sınıfta bulunan başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

"PİSLİKSİN, SENİ GEBERTİRİM"

Görüntülerde öğretmenin, öğrenciye "Pisliksin, seni gebertirim" diyerek bağırdığı duyuldu. Yaşanan olay sonrası öğrencilerin aileleri okula giderek şikayet dilekçelerini teslim etti. Öğretmenin daha önce Maltepe'de görev yaptığı ve disiplin sorunları nedeniyle Pendik'e sürgünle gönderildiği öğrenildi.

"ARTIK DAYANAMIYORUM"

Sınıftaki öğrencinin ablası Gül Ak, "Bugün sabah saatlerinde kardeşimin arkadaşına öğretmen tarafından şiddet uygulanıyor. Aslında bu daha önce benim kardeşime ve arkadaşlarına da olmuş ama korkudan bize söyleyememişler. Bugün yaşanan olayda kardeşim dayanamayıp görüntüleri çekmiş ve eve gelip bize gösterdi. Biz de hemen okula gelip dilekçemizi verdik, şikayetimizi yaptık. Darp edilen kızın ailesi başta 'siz karışmayın, biz hallederiz' dedi ama ben susmadım" dedi.

Aynı öğretmenin kendisini de darp ettiğini iddia eden B.S., "Resim öğretmenimiz D.A. tarafından darp edildim. Durduk yere yanıma gelip omzuma yumruk attı. Sürekli beni suçluyor. Hatta bana 'sen bana sarkıntılık yapıyorsun, pavyon güvenliği olursun' dedi. Bunları söylemek istemiyordum ama artık dayanamıyorum. Merdivenden inerken beni itti, neredeyse düşüyordum. Hiçbir sebep yokken bir anda bağırıp çağırıyor, yumruk atıyor. Diğer arkadaşlarıma da aynı şekilde davranıyor. Her gün sinirli olduğunda bize çatıyor. Gerekenin yapılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Öğrenci Y.L. ise, "Ben çok sık okula gelmiyordum. Bir gün geldiğimde çantam sıranın üstündeydi. Öğretmen geldi ve çantayı üstüme fırlattı. Montumdan hırpalayarak 'sen niye böylesin' dedi. Ağza alınmayacak sözler söyledi. Bu ilk de değil, daha önce de yaptı. Sadece konuşanlara değil, konuşmayanlara bile yapıyor" ifadelerini kullandı.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı. Olayın araştırılması için müfettiş görevlendirildi.

Kaynak: İHA-AA