İngiliz piskopos, cinsel saldırı iddiaları nedeniyle gözaltına alındı

Lincoln Piskoposu Stephen Conway, cinsel saldırı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İngiltere Kilisesinin Lincoln Piskoposu Stephen Conway, bir erkeğe yönelik cinsel saldırı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

LİNCOLNSHİRE POLİSİ AÇIKLADI

Lincolnshire Polisi, bugün yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki bir kişinin, 2018-2025 yılları arasında bir erkeğin cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirdi.

LİNCOLN PİSKOPOSLUĞU AÇIKLAMA YAYIMLANDI

İngiltere Kilisesinin Britanya'nın doğusundaki kilise ve din adamları sorumlusu olan Conway'in polis açıklamasında sözü edilen kişi olduğu ortaya çıkarken, Lincoln Piskoposluğu internet sitesinden gelişmelere ilişkin bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, İngiltere Kilisesine yapılan şikayet nedeniyle Conway'in görevden uzaklaştırıldığı, kurbanlara gereken tüm desteğin verildiği kaydedildi.

Tutuksuz yargılanmak üzere salıverilen Conway'in yerine Grantham Piskoposu Nicholas Chamberlain'in vekalet edeceği açıklanırken, kilisenin gerekli birimlerinin bildiklerini anlatmak isteyen herkese açık olduğu belirtildi.

Lordlar Kamarası üyesi olan din adamları arasında yer alan Conway, Lincoln Piskoposluğuna 2023'te atanmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

