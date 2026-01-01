İngiliz yetkililer açıkladı: Soğuk hava hastalık etkisini arttırıyor! Hastanelerde doldu taştı

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), kış virüslerinin hastaneler üzerindeki etkisine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Son verilere göre hastaneye yatışlarda küçük bir düşüş yaşansa da yetkililer, sağlık sisteminin hâlâ risk altında olduğunu belirtti.

HAFTADA 3 BİNDEN FAZLA HASTA HASTANEYE GİRİŞ YAPIYOR

Bu yıl grip sezonunun normalden erken başladığı, ülkede şu anda influenza A(H3N2) türünün yaygın olduğu açıklandı. Noel öncesindeki haftada 3 binden fazla grip hastası hastanelere kaldırıldı. Hastanelerdeki yatakların yaklaşık yüzde 95’inin dolu olduğu bildirildi.

COVİD-19 VE NOROVİRÜS VAKALARI DEVAM EDİYOR

Grip dışında Covid-19 ve norovirüs vakalarının da devam ettiği, yüzlerce hastanın bu virüsler nedeniyle hastanede tedavi gördüğü belirtildi. Soğuk hava uyarılarının da hastaneler üzerindeki baskıyı artırabileceği ifade edildi.