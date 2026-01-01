HABER

İngiliz yetkililer açıkladı: Soğuk hava hastalık etkisini arttırıyor! Hastanelerde doldu taştı

NHS, kış virüsleri nedeniyle hastanelerde yoğunluğun sürdüğünü belirterek, grip, Covid-19 ve soğuk havanın sağlık sistemi üzerindeki baskıyı artırdığı uyarısında bulundu.

Çiğdem Sevinç

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), kış virüslerinin hastaneler üzerindeki etkisine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Son verilere göre hastaneye yatışlarda küçük bir düşüş yaşansa da yetkililer, sağlık sisteminin hâlâ risk altında olduğunu belirtti.

HAFTADA 3 BİNDEN FAZLA HASTA HASTANEYE GİRİŞ YAPIYOR

Bu yıl grip sezonunun normalden erken başladığı, ülkede şu anda influenza A(H3N2) türünün yaygın olduğu açıklandı. Noel öncesindeki haftada 3 binden fazla grip hastası hastanelere kaldırıldı. Hastanelerdeki yatakların yaklaşık yüzde 95’inin dolu olduğu bildirildi.

COVİD-19 VE NOROVİRÜS VAKALARI DEVAM EDİYOR

Grip dışında Covid-19 ve norovirüs vakalarının da devam ettiği, yüzlerce hastanın bu virüsler nedeniyle hastanede tedavi gördüğü belirtildi. Soğuk hava uyarılarının da hastaneler üzerindeki baskıyı artırabileceği ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
virüs İngiltere hastane
