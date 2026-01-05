İngilizler yazdı! Hamaney'in Moskova'ya kaçacağı iddia edildi

İran'da derinleşen ekonomik sıkıntılar beraberinde protestoları getirdi. Ülke geneline yayılan protestolar sürerken, ölüm haberleri de gelmeye başladı. Protestolar sırasında çıkan çatışmalar sonucu şimdiye kadar en az 16 kişi hayatını kaybetti.

TAHRAN'DAN ÇIKIŞ PLANI HAZIRLADIĞI İDDİA EDİLDİ

Ülkedeki protestolar dünya kamuoyu tarafından da yakından takip edilirken, İngiliz The Times gazetesi çarpıcı bir istihbarat raporunu gündemine taşıdı. Habere göre İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'daki protestoların derinleşmesi halinde Tahran'dan çıkış planı hazırladı.

KAÇIŞ PLANI HAZIR İDDİASI

Haberde; İran dini lideri Hamaney'in, güvenlik güçlerinin protestoları bastıramaması ya da saf değiştirmesi durumunda ülkeyi terk etmeye yönelik bir yedek kaçış planı olduğu öne sürüldü.

"OĞLU VE VELİAHT OLARAK GÖRÜLEN MÜCTEBA DA ARALARINDA"

86 yaşındaki Hamaney'in, ordunun ve güvenlik güçlerinin emirlere uymadığını, firar ettiğini ya da kontrolü kaybettiğini görmesi halinde, en fazla 20 kişiden oluşan dar bir yardımcı ve aile çevresiyle birlikte Tahran'dan kaçmayı planlıyor. Bir istihbara kaynağının 'Plan B, Hamaney ve aralarında oğlu ve veliaht olarak görülen Mücteba'nın da bulunduğu çok yakın çevresi için hazırlandı' dediği belirtildi.

MOSKOVA İŞARET EDİLDİ: "PUTİN'E HAYRANLIK DUYUYOR"

Bahsi geçen kaynaklar Hamaney'in gideceği yeri de aktardı. Hamaney'in Moskova'ya kaçacağını düşündüğünü söyleyen kaynak, "Çünkü gidebileceği başka bir yer yok. Hamaney, Vladimir Putin'e hayranlık duyuyor ve İran kültürü Rus kültürüne daha yakın" şeklinde konuştu.

"YURT DIŞINDAKİ MAL VARLIKLARININ, MÜLKLERİNİN VE NAKİT PARANIN TOPLANMASINI KAPSIYOR"

The Times'a konuşan kaynağa göre plan, "gerektiğinde Tahran'dan çıkışı mümkün kılacak bir güzergahın hazırlanmasını, bunun da "yurt dışındaki mal varlıklarının, mülklerin ve nakit paranın toplanmasını" kapsıyor. Reuters'ın 2013 tarihli bir araştırmasına göre, Hamaney'in kontrolündeki varlıkların toplam değerinin 95 milyar dolar civarında olduğu aktarılmıştı. Bu varlıklar mülkleri ve şirketleri kapsıyor.

PROTESTOLAR ÜLKE GENELİNE YAYILDI

Ekonomik sıkıntıların tetiklediği ülke çapındaki protestolar, son bir haftadır Kum gibi kutsal kentler de dahil olmak üzere İran genelinde etkisini artırdı. Göstericiler, İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), Besic milisleri, polis ve ordudan oluşan güvenlik güçlerini; gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanmakla suçluyor. Bu güçlerin tamamı Hamaney'in emri altında bulunuyor.