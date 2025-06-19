İngiltere alarma geçti! Başbakan Starmer "uçak gönderiyoruz" demişti: Dünya gözünü o üsse çevirdi

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar sürüyor, savaşın 6'ncı gününde İngiltere'de 'savaş alarmı' moduna geçildi. Başbakan Starmer G7 zirvesine katılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Askeri unsurlarımızı sevk ediyoruz. Zaten savaş uçakları da dahil olmak üzere bölgeye unsurlar sevk etmeye başlamıştık." demişti. Dünyanın gözü İngiltere ile ABD'nin ortak kullanımında olan Diego Garcia üssüne çevrildi.

STARMER"ASKERİ UNSURLARIMIZI SEVK EDİYORUZ" DEMİŞTİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, G7 Zirvesi’ne katılmak üzere Kanada’ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış, İngiltere’nin İsrail’e yardım edip etmeyeceği sorusunu cevaplamazken, "Askeri unsurlarımızı sevk ediyoruz. Zaten savaş uçakları da dahil olmak üzere bölgeye unsurlar sevk etmeye başlamıştık. Bu da bölge genelindeki olası durumlara karşı destek içindir. Bu süreç şu anda yürürlükte" diye konuşmuştu.

İNGİLTERE 'SAVAŞ ALARMINA' GEÇTİ

Diego Garcia Adası’ndaki askeri üs, resmi olarak Birleşik Krallık’a ait. Ancak ABD ile yapılan ikili anlaşma gereği ortak kullanıma açık olan üs, Körfez Savaşları ve Afganistan operasyonları gibi birçok kritik süreçte aktif olarak kullanıldı. İran’a yönelik muhtemel bir saldırıda da bu üssün kullanılabileceği ihtimali, Londra yönetimini alarma geçirdi.