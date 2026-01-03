HABER

İngiltere Başbakanı Starmer: "İngiltere, uzun zamandır Venezuela’daki destekliyordu"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "İngiltere, uzun zamandır Venezuela’da bir iktidar değişikliğini destekliyordu. Maduro’yu gayrimeşru bir devlet başkanı olarak görüyorduk ve rejiminin son bulmasından hiçbir üzüntü duymadık" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırılarına ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu yakalayarak ülke dışına çıkarmasına yönelik açıklamada bulundu.

"MADURO’YU GAYRİMEŞRU BİR DEVLET BAŞKANI OLARAK GÖRÜYORDUK"

Starmer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiltere, uzun zamandır Venezuela’da bir iktidar değişikliğini destekliyordu. Maduro’yu gayrimeşru bir devlet başkanı olarak görüyorduk ve rejiminin son bulmasından hiçbir üzüntü duymadık. Bu sabah yaptığım açıklamada uluslararası hukuka olan desteğimi yinelemiştim. İngiltere hükümeti gelişmekte olan durumu gelecek günlerde ABD’li yetkililerle ile görüşecektir. Venezuela halkının iradesini yansıtan meşru bir hükümete geçiş sürecinin güvenli ve barışçıl olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

