İngiltere Başbakanı Starmer ve Katar Emiri Al Sani, Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Katar Emiri Al Sani ile Starmer'in bu akşam telefonda görüştüğü belirtildi.

İki liderin, Orta Doğu'da İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın buna karşılık vermesiyle artan tansiyonun düşürülmesi konusunda hemfikir oldukları ifade edildi.

Açıklamada, Starmer'in, İngiltere ile Katar arasında güvenlik alanındaki işbirliğinin önemine vurgu yaparken iki ülkenin bölgesel istikrarın sağlanması için yapabileceklerine dikkati çektiği aktarıldı.

GAZEE KONUSU DA ELE ALINDI

Gazze konusunun da görüşmede masaya yatırıldığı, Starmer'in bölgedeki durumun kabul edilemez seviyede olduğunu belirterek İngiltere'nin acil bir ateşkesi desteklediğini vurguladığı kaydedildi.

İki liderin yakın temasta olma konusunda fikir birliğine vardığı ifade edildi.

(AA)

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