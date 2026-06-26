HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İngiltere'de 200 hektarlık alana yayılan orman yangını

Günlerdir aşırı sıcakların etkisinde olan İngiltere'nin Derbyshire bölgesindeki ormanlık ve fundalık alanda 24 Haziran'da çıkan ve 200 hektarlık alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İngiltere'de 200 hektarlık alana yayılan orman yangını

Derbyshire İtfaiye ve Kurtarma Servisinden yapılan açıklamada, çarşamba günü yerel saatle 22.11'de, Woodhead Yolu üzerindeki Tintwistle Moor bölgesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, yangının yaklaşık 200 hektarlık ormanlık ve fundalık alanı etkilediği belirtildi.

VATANDAŞLARA BÖLGEDEN UZAK DURMALARI ÇAĞRISI YAPILDI

Derbyshire bölgesinde çıkan yangın nedeniyle A628 Woodhead Pass yolunun A57 ve A616 arasındaki bölümünün iki yönlü olarak trafiğe kapatıldığı açıklanmıştı.

Yetkililer, dumanı gören veya kokusunu alanların pencere ve kapılarını kapalı tutmalarını, vatandaşların ise bölgeden uzak durmalarını istemişti.

Yangın, Derbyshire genelinde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıktığı sıcak hava dalgası sırasında meydana gelmişti.

"KIRMIZI ALARM" VERİLMİŞTİ

İngiltere'de rekor seviyeye ulaşan sıcaklar nedeniyle üst üste üçüncü gün "kırmızı alarm" verilmişti.

Ülkede yüksek sıcaklıklar 21 Haziran'dan itibaren etkili olurken dün yaklaşık 36 dereceyle "en yüksek haziran ayı sıcaklığı" kayıtlara geçmişti.

Aşırı sıcaklıkların etkisiyle birçok metro ve tren seferinde iptaller ile geniş çaplı aksamalar yaşanmış ve gerek olmadığı sürece seyahat edilmemesi önerilmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama! Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama!
Yangında hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazeleri defnedildiYangında hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazeleri defnedildi

Anahtar Kelimeler:
yangın İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aynı anda 48 operasyon! Bakan Gürlek duyurdu

Aynı anda 48 operasyon! Bakan Gürlek duyurdu

Sokağa çıkmak 2 gün yasaklanabilir! Orhan Şen Türkiye detayını açıkladı

Sokağa çıkmak 2 gün yasaklanabilir! Orhan Şen Türkiye detayını açıkladı

Millilerden Dünya Kupası'na zaferle veda! Kaan Ayhan son sözü söyledi

Millilerden Dünya Kupası'na zaferle veda! Kaan Ayhan son sözü söyledi

Teklif üstüne teklif alıyor! Yeni partneri şaşırttı

Teklif üstüne teklif alıyor! Yeni partneri şaşırttı

Altında kan kaybı sürüyor! Uzmanlardan yatırımcı için korkutan fiyat

Altında kan kaybı sürüyor! Uzmanlardan yatırımcı için korkutan fiyat

Murat Ülker itiraf etti: '8 yılda 40 fabrika sattık'

Murat Ülker itiraf etti: '8 yılda 40 fabrika sattık'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.