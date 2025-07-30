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İngiltere'de gidiş yönlü uçuşlarda teknik arıza kaynaklı aksaklık! "Tüm dış hat uçuşları etkilendi"

İngiltere hava trafik kontrol merkezindeki teknik bir sorundan dolayı gidiş yönlü uçuşlarda aksaklık yaşandığı bildirildi. Aynı arıza Edinburg, Birmingham ve Manchester gibi diğer şehirlerdeki havalimanlarındaki kalkış uçuşları da yapılamadı. Yapılan açıklamada, ülke genelindeki tüm dış hat uçuşlarının etkilendiği belirtildi.

İngiltere'de gidiş yönlü uçuşlarda teknik arıza kaynaklı aksaklık! "Tüm dış hat uçuşları etkilendi"

Ulusal Hava Trafik Hizmetlerinden (NATS) yapılan açıklamada, NATS Stanwick hava trafik merkezinde teknik bir arıza meydana geldiği belirtildi.

İngiltere de gidiş yönlü uçuşlarda teknik arıza kaynaklı aksaklık! "Tüm dış hat uçuşları etkilendi" 1

Söz konusu teknik arıza nedeniyle Londra kontrol merkezindeki uçuşların kısıtlandığı bildirilen açıklamada, "Mühendislerimiz sorunu olabildiğince hızlı çözmek için çalışıyor. Bu aşamada operasyonların ne zaman normale döneceğini söyleyemiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere de gidiş yönlü uçuşlarda teknik arıza kaynaklı aksaklık! "Tüm dış hat uçuşları etkilendi" 2

"TÜM DIŞ HAT UÇUŞLARINI ETKİLEDİ"

Londra Gatwick Havalimanı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da teknik arıza yaşandığı belirtilerek, "NATS’i etkileyen bir teknik sorun, ülke genelindeki tüm dış hat uçuşlarını etkiliyor. Durum çözülene kadar Londra Gatwick’ten şu anda hiçbir kalkış gerçekleşmiyor." bilgisi paylaşıldı. (AA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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