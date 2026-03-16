İngiltere'de İran hazırlığı! Yoğun askeri hareketlilik: Bombalar böyle yüklendi

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş devam ederken, İngiltere'den dikkat çeken görüntüler geldi. Radara yakalanmadığı için 'hayalet uçak' olarak da adlandırılan B-1 ağır bombardırman uçaklarına İngiltere'deki ABD'ye ait RAF Fairford Hava Üssü'nde bombaların yüklendiği görüldü.

Orta Doğu'daki savaş 17. gününde de devam ederken, İngiltere'deki ABD'ye ait RAF Fairford Hava Üssü'nde büyük hareketlilik yaşanıyor.

B-2 ve B-52 le birlikte ABD Hava Kuvvetleri'nin üç stratejik bombardıman uçağından biri olan B-1 ağır bombardırman uçakları, RAF Fairford Hava Üssü'nden havalanarak İran'a yönelik hava saldırılarına katılıyor.
AVRUPA'DAKİ AZ SAYIDA ÜSDEN BİRİ

Geçtiğimiz hafta BBC'de yer alan haberde, ABD'ye ait bombardıman uçaklarının, İngiltere'deki RAF Fairford Üssü'ne indiği belirtilmişti.

RAF Fairford Üssü'nün, B-1, B-52 ve B-2 gibi bombardıman uçaklarını kullanabilecek sertifikaya sahip Avrupa'daki az sayıdaki üslerden biri olduğu belirtilmişti.

Gloucestershire ve Wiltshire sınırında bulunan RAF Fairford Üssü'nün, geçmişte ABD tarafından uzun menzilli ağır bombardıman görevlerinde kullanıldığı kaydedilmişti.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

