İngiltere'de menenjit alarmı! Bir öğrenci hayatını kaybetti

İngiltere'de Reading bölgesinde görülen menenjit vakalarının ardından bir öğrencinin yaşamını yitirdiği, iki öğrencinin ise tedavi altına alındığı bildirildi.

UKHSA AÇIKLAMA YAPTI

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı’ndan (UKHSA) yapılan açıklamada, menenjit nedeniyle bir öğrencinin hayatını kaybettiği, iki öğrencinin ise tedavi altına alındığı kaydedildi. Kamuya yönelik riskin şu aşamada düşük olduğu belirtilen açıklamada, Reading bölgesi çevresinde görülen vakalarla yakın temasta bulunan kişilere önlem amacıyla antibiyotik verildiği ifade edildi.

MENENJİT NEDİR?

Menenjit, 'meninks' adı verilen ve beyin ile omuriliği koruyan zarların enfekte olması sonucu gelişen bir hastalık olarak tanımlanır. Hastalık; virüs, bakteri, mantar veya parazitlerin vücuda girmesiyle ortaya çıkabilir. Bazı menenjit türleri hafif seyredebilirken bazıları ise ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. Uzmanlar, aşılama sayesinde menenjitin önemli ölçüde önlenebildiğini belirtti.

MENENJİT TÜRLERİ NELERDİR?

Menenjit, enfeksiyona neden olan etkene göre farklı türlere ayrılıyor.

Bakteriyel Menenjit

En tehlikeli menenjit türlerinden biri olarak kabul edilen bakteriyel menenjit, bakterilerin beyin ve omurilik zarlarına ulaşmasıyla oluşuyor.

'Haemophilus influenza' kaynaklı menenjit çocuklarda sık görülürken, 'Listeria monocytogenes' bakterisi ise iyi pişmemiş etler ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşabilir. Bu durum hamileler, çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için büyük risk oluşturuyor.

Viral Menenjit

Viral menenjit, bakteriyel menenjite göre daha hafif seyrediyor. İnfluenza, HIV ve herpes gibi virüsler hastalığa neden olabiliyor. Çoğu vakada hastalar destek tedavisiyle iyileşebiliyor.

Parazitik menenjit

Nadir görülen parazitik menenjit, belirli parazitlerin yol açtığı enfeksiyon sonucu gelişiyor. Toprak, dışkı veya enfekte hayvansal gıdalar yoluyla bulaşabilir.

Fungal Menenjit

Mantar kaynaklı gelişen fungal menenjit, özellikle bağışıklık sistemi zayıf kişilerde görülüyor. AIDS hastaları risk grubunda yer alıyor.

MENENJİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Menenjit belirtileri çoğu zaman aniden ortaya çıkabiliyor. Hastalığın en yaygın belirtileri arasında yüksek ateş, yoğun baş ağrısı ve ense sertliği bulunuyor.

Menenjitin yaygın belirtileri şöyle sıralanıyor:

Yüksek ateş

Şiddetli baş ağrısı

Boyun ve ensede sertlik

Işığa karşı hassasiyet

Bulantı ve kusma

Halsizlik ve aşırı uyku hali

Konsantrasyon bozukluğu

Zihin bulanıklığı

Nöbet geçirme

Eklem ağrıları

İştahsızlık

Sinirlilik hali ve ruhsal değişimler

Deride döküntüye benzeyen küçük kırmızı noktalar

Uzmanlar, bu belirtilerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır