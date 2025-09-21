İngiltere, Filistin’i tanıma kararını açıklayacağını bildirdi

İngiltere Başbakan Yardımcısı David Lammy, İngiltere Başbakanı Keith Starmer’ın bugün ülkenin Filistin’i tanıma kararına yönelik açıklama yapacağını belirtirken, "Filistin devletinin tanınmasına yönelik attığımız her adım, iki devletli çözüm imkanlarını canlı tutmak istediğimiz içindir. Filistin devletini tanımak için mükemmel koşulların oluşmasını mı bekliyoruz?" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakan Yardımcısı David Lammy, İngiltere Başbakanı Keith Starmer’ın bugün Filistin devletini tanımaya yönelik kararını açıklayacağını bildirdi. Başbakan Yardımcısı Lammy Filistin’in tanınmasının, iki devletli çözüm planına giden barış sürecindeki çabaların bir parçası olarak görünmesi gerektiğini belirtti. Lammy İngiltere merkezli Sky News’e yaptığı açıklamada, "Filistin devletinin tanınmasına yönelik attığımız her adım, iki devletli çözüm imkanlarını canlı tutmak istediğimiz içindir" ifadelerini kullandı. İngiliz Başbakan Yardımcısı, Starmer’ın Temmuz ayında yaptığı açıklamayı da hatırlatarak, İsrail’in Hamas ile ateşkes kararına varmaması, Gazze Şeridi’ne insani yardım malzemelerinin sevkiyatını kolaylaştırmaması ve Batı Şeria’nın işgal edilmeyeceğine ilişkin teminat vermemesi durumunda İngiltere’nin Filistin devletini tanıma kararı alacağının altının çizildiğini belirtti.

"İSRAİL, HAMAS İLE ATEŞKES KARARINA VARMADI"

Lammy sürece ilişkin, "Temmuz ayında yapılan açıklamadan bu yana, İsrail’in Katar’a yönelik saldırısıyla birlikte, bir ateşken söz etmek şu an mümkün değil. Durum oldukça karamsar gözüküyor" ifadelerini kullandı. İngiliz Başbakan Yardımcısı aynı zamanda İsrail’in Gazze şehrini işgal kararı almasıyla yerleşim planlarını daha da ilerlettiğini belirtti.

"İnsanlara, ’hayır, hayalinizdeki Filistin devletini elde edemezsiniz’ mi diyoruz?"

Başbakan Yardımcısı Lammy başka bir açıklamasında, "Filistin devletini tanımak için mükemmel koşulların oluşmasını mı bekliyoruz? İnsanlara, ’hayır, hayalinizdeki Filistin devletini elde edemezsiniz’ mi diyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, Filistin’i tanıma konusunda Starmer ile hemfikir olmadığını belirtmişti

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü İngiltere’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Starmer ile bir araya gelmişti. Trump düzenlenen ortak basın toplantısında, İngiltere Başbakanı’nın Filistin devletini tanıma kararına katılmadığını belirtmişti. Starmer ise ABD Başkanı ile bölgede "barış ve bir yol haritasına ihtiyaç duyulduğu" konusunda mutabık olduklarını açıklamıştı.

İNGİLTERE’NİN DE BM’DE FİLİSTİN’İ TANIYACAK ÜLKELERDEN OLMASI BEKLENİYOR

İsrail’in sert muhalefeti ve ABD’nin hoşnutsuzluğuna rağmen, İngiltere’nin de Fransa, Kanada, Avustralya ve Belçika’nın yanı sıra diğer çeşitli ülkeler ile birlikte, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 80’inci toplantısında Filistin devletini tanıyacak devletlerden biri olması bekleniyor.Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır