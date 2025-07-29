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İngiltere İsrail'i uyardı! "Koşullar yerine gelmezse Filistin'i tanırız"

İsrail'in Gazze'deki zulmü devam ederken dünyadan baskılar gelmeye devam ediyor. Fransa'nın Filistin'i tanıyacağız açıklaması sonrasında İngiltere'den de benzer bir çıkış geldi. İngiltere Başbakanı Starmer, "İsrail koşulları yerine getirmezse Filistin'i tanıyacağız" açıklamasını yaptı.

İngiltere İsrail'i uyardı! "Koşullar yerine gelmezse Filistin'i tanırız"
Recep Demircan

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

147 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sadece açlık nedeniyle 147 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere İsrail i uyardı! "Koşullar yerine gelmezse Filistin i tanırız" 1

"SİLAH OLARAK KULLANIYORLAR"

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

FRANSA ADIMI ATTI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin devletini tanıma kararı aldıklarını ve bu konuda eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'nda resmi bir açıklama yapacaklarını bildirmişti.

İngiltere İsrail i uyardı! "Koşullar yerine gelmezse Filistin i tanırız" 2

İNGİLTERE İSRAİL'İ UYARDI! "TANIYACAĞIZ"

İngiltere Başbakanı Starmer, İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi halinde, ülkesinin eylülde Filistin devletini tanıyacağını söyledi.

İngiltere İsrail i uyardı! "Koşullar yerine gelmezse Filistin i tanırız" 3

Starmer, Gazze'ye ilişkin düzenlediği kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Başbakan Starmer, Gazze'ye havadan yardımların başladığını ancak günde en az 500 kamyon yardım girmesini istediğini dile getirdi.

Gazze'de insani krizi sona ermenin tek yolunun uzun vadeli çözüm olduğunu vurgulayan Starmer, ateşkes çabalarını desteklediğinin de altını çizdi.

Starmer, konuşmasında, iki devletli çözüm umudu risk altında olduğu için Filistin'i tanımanın zamanının geldiğini ve bunun en yüksek etkiyi yaratacağını belirterek, şunları kaydetti.

"İsrail hükümeti Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmek için ateşkesi kabul edecek ve iki devletli çözüm ihtimalini canlandıracak, uzun vadeli sürdürülebilir barış taahhüdünde bulunacak somut adımlar atmadığı takdirde, İngiltere'nin eylülde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını teyit edebilirim."

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Filistin
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