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İngiltere Kralı Charles, kişisel müzik listesini paylaştı! Listede dünyaca ünlü sanatçılar var

09.03.2025 17:25
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İngiltere Kralı 3’üncü Charles, İngiliz Milletler Topluluğu Günü'nde yayınlanacak özel radyo programı kapsamında, kişisel müzik listesini paylaştı.

İngiltere Kralı Charles, kişisel müzik listesini paylaştı! Listede dünyaca ünlü sanatçılar var

Kraliyet Ailesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 10 Mart Pazartesi İngiliz Milletler Topluluğu Günü dolayısıyla hazırlanan ‘Kral'ın Müzik Odası’ adlı özel radyo yayını tüm dünyada dinleyicilerle buluşacak. Kendisini mutlu eden şarkıları içeren kişisel müzik listesini paylaşan İngiltere Kralı 3’üncü Charles'ın listesinde, Bob Marley, Kylie Minogue ve Grace Jones gibi dünyaca ünlü sanatçılar yer alıyor.

Bu özel yayında, Kral Charles’ın bazı sanatçılarla tanışma hikayelerini paylaşacağı ve müziğin hayatındaki etkisinden bahsedeceği bildirildi. Yayında müzik listesindeki her şarkıyı neden seçtiğini de anlatacak olan Kral Charles'ın, özel radyo yayının Buckingham Sarayı'ndaki ofisinde kaydedildiği belirtildi.

Kraliyet Ailesi'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımında Kral Charles'ın müzikle ilgili düşüncelerini açıkladığı görüntülü mesaja da yer verildi. Kral Charles mesajında, “Hayatım boyunca müzik benim için çok önemli oldu. Bunun pek çok kişide aynı şekilde olduğunu biliyorum. Müziğin, hafızamızın en derin köşelerinden mutlu anıları geri getirme, üzüntülü anlarımızda bizi rahatlatma ve bizi uzak yerlere götürme gibi olağanüstü bir yeteneği var. Fakat belki de her şeyden önemlisi, müzik ruhumuzu o kadar yükseltebilir ki ve bizi kutlamada bir araya getirdiğinde daha da fazlası olur. Başka bir deyişle, müzik bize neşe getirir” ifadelerini kullandı. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere charles
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