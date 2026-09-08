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İngiltere'nin yaptırım kararına soykırımcı İsrail'den karşı hamle

Son dakika haberi: İngiltere, Batı Şeria'daki işgalci İsraillilere yönelik yaptırım kararı alındığını duyurdu. Yaptırım kararı alan ülke sayısı 12 olarak açıklandı. İngiltere Dışişleri Bakanı, “Batı Şeria’nın bazı bölgelerinde etnik temizlik uygulanmaktadır. Yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi derhal durdurulmalı. Aşırı Yahudi yerleşimlere yaptırım uygulanacak” ifadelerini kullandı. Soykırımcı İsrail'den İngiltere'ye karşılık geldi.

İngiltere'nin yaptırım kararına soykırımcı İsrail'den karşı hamle
Devrim Karadağ

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerini hızlandırması ve yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının artması, uluslararası tepkilerin yeniden yükselmesine neden oldu.

12 ÜLKEDEN YAPTIRIM KARARI

İngiltere, Kanada ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 12 ülke, yasa dışı İsrail yerleşimlerinde üretilen ürünlerin ticaretine yönelik kısıtlamalar getirilmesi konusunda ortak tutum aldı. Londra yönetimi ise yerleşimlerin finansmanına veya büyümesine katkı sağlayan kişi ve şirketlere yaptırım uygulanacağını açıkladı.

İngiltere nin yaptırım kararına soykırımcı İsrail den karşı hamle 1

İngiltere Hükümeti, Orta Doğu politikasında tarihi bir dönüşüme imza atarak İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'deki eylemlerine karşı son yılların en sert yaptırım paketini açıkladı.

Avam Kamarası'nda milletvekillerine hitap eden Dışişleri Bakanı Ed Miliband, İngiltere'nin resmi duruşunu güncelleyerek İsrail'in Batı Şeria'daki işgalinin "hukuka aykırı" olduğunu ve bölgede soykırım yapıldığını hükümet olarak kabul ettiklerini ilan etti.

YASA DIŞI YERLEŞİM ÜRÜNLERİNE TAM İTHALAT YASAĞI

Miliband tarafından açıklanan kararlar kapsamında, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden İngiltere'ye yapılan tüm malların ithalatı yasaklandı. Ayrıca yasa dışı yerleşimlerin reklamının İngiltere genelinde yapılması men edilirken, inşaat ve finans gibi sektörlerde yerleşimlerin genişlemesine katkı sağlayan şirket ve kişilerin tam kapsamlı İngiliz yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacağı vurgulandı.

İngiltere nin yaptırım kararına soykırımcı İsrail den karşı hamle 2

SİLAH SATIŞLARINA YENİ AMBARGO

Gazze'deki operasyonlarda kullanılan 30'dan fazla silah lisansını halihazırda askıda tutan Londra yönetimi, askeri kısıtlamaları bir adım daha ileri taşıdı. İngiltere'nin, İsrail'in işgaline somut olarak katkıda bulunan tüm silah ve ihracat lisans başvurularını reddedeceğini belirten Miliband, bu durumu "çifte kilit" olarak tanımladı. Açıklanan silah ambargosunun işgal sona erene kadar yürürlükte kalacağı kaydedildi.

Konuşmasında Gazze'deki insani drama da değinen Miliband, bölgede 20 bini çocuk olmak üzere 70 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini, altyapının yüzde 60'ının yıkıldığını hatırlattı.

SOYKIRIMCI İSRAİL'DEN İNGİLTERE'YE KARIŞILIK GELDİ

Soykırımcı İsrail, ticari yaptırımlara yanıt olarak İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Kiryat Gat’taki Uluslararası Gazze Destek Merkezi’nde bulunan İngiliz temsilcilerin sınır dışı edileceğini açıkladı. Saar, 12 İngiliz yetkilinin İsrail’e girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere İsrail son dakika
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
way be, ingiliz bence oyun peşinde.
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