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İngiltere, Orta Doğu’ya ilave Typhoon savaş uçakları gönderiyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, artan bölgesel savaş endişeleri nedeniyle Orta Doğu’ya Typhoon savaş uçakları da dahil olmak üzere ilave askeri unsur sevk edileceğini duyurdu.İngiltere Başbakanı Keir Starmer, G7 Zirvesi’ne katılmak üzere Kanada’ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İngiltere, Orta Doğu’ya ilave Typhoon savaş uçakları gönderiyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, artan bölgesel savaş endişeleri nedeniyle Orta Doğu’ya Typhoon savaş uçakları da dahil olmak üzere ilave askeri unsur sevk edileceğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, G7 Zirvesi’ne katılmak üzere Kanada’ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Starmer, İngiltere’nin bölgesel güvenliği desteklemek amacıyla Orta Doğu’ya Typhoon savaş uçakları da dahil ilave askeri unsurlar sevk edeceğini açıkladı. Starmer, ülkesinin DAEŞ ile mücadele kapsamında bölgede zaten savaş uçakları olduğunu fakat ilave askeri unsurların "önlem ve destek amaçlı" bölgeye gönderileceğini ifade etti.
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İNGİLTERE’NİN İSRAİL’E YARDIM EDİP ETMEYECEĞİ SORUSUNA YANIT VERMEDİ

Diğer yandan İngiltere’nin İran’ın dron ve füze saldırılarına karşı İsrail’e yardım edip etmeyeceği yönünde bir soru alan Starmer, bu soruya net bir cevap vermekten kaçındı. Starmer, "Bunlar operasyonel kararlar ve halen devam eden ve gelişmekte olan bir durum söz konusu. Bu nedenle de kesin ayrıntılara girmeyeceğim" dedi.

Starmer, "Ancak askeri unsurlarımızı sevk ediyoruz. Zaten savaş uçakları da dahil olmak üzere bölgeye unsurlar sevk etmeye başlamıştık. Bu da bölge genelindeki olası durumlara karşı destek içindir. Bu süreç şu anda yürürlükte" diye konuştu.
İngiltere Başbakanı ayrıca, İran ve İsrail’i gerilimi düşürmeye ve felaketin eşiğinden dönmeye çağırdı.
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"G7 ZİRVESİ’NE VARDIĞIMIZDA ÇOK DAHA YOĞUN GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNİN OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUM"

İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Starmer, Londra’dan ayrılmadan önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Starmer’ın uçakta yaptığı açıklamaya göre bu görüşme, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından geldi. Starmer, "G7 Zirvesi’ne vardığımızda çok daha yoğun görüş alışverişinin olacağını tahmin ediyorum" dedi.

Starmer, "İran’ın nükleer programı ile ilgili uzun süredir kaygılarımız mevcut ve İsrail’in meşru müdafaa hakkını tanıyoruz. Ancak bu durumun tırmanmaması gerekiyor, bunu açıkça ifade ediyorum. Bölge ve daha geniş çapta çatışma riski çok büyük. Bu durumun ekonomi ve petrol fiyatları üzerindeki etkilerini şimdiden görüyoruz" şeklinde konuştu.

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere savaş uçağı Orta Doğu
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