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İngiltere’den 14 yıl sonra Şam’a bakanlık düzeyinde ilk ziyaret

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Şam’da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüştü. Bu, İngiltere’den 14 yıl aradan sonra Şam’a bakanlık düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret oldu.

İngiltere’den 14 yıl sonra Şam’a bakanlık düzeyinde ilk ziyaret

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Suriye’nin başkenti Şam’a geldi. Bakan Lammy, Halk Sarayı’nda Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara tarafından kabul edildi. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkileri ve iş birliğini geliştirme yolları ele alındı. İngiltere Dışişleri Bakanın Lammy sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "(Suriye’de) Kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladım, kapsayıcı ve temsili bir siyasi geçişe ihtiyaç olduğunu vurguladım. İngiltere, yeni Suriye hükümetini desteklemeye hazırdır" ifadelerini kullandı.

İngiltere’den 14 yıl sonra Şam’a bakanlık düzeyinde ilk ziyaret 1

SURİYE İÇ SAVAŞININ BAŞLAMASINDAN SONRA İLK ZİYARET

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise bunun 14 yıl aradan sonra bir İngiliz bakanın Suriye’ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olduğu belirtildi. İngiltere’nin Suriye ile diplomatik ilişkileri yeniden kurduğu aktarıldı. İngiltere’nin iyileştirme, eğitim ve insani yardım için 94.5 milyon sterlin, kimyasal silahların imhası için 2 milyon sterlin yardım yapacağı duyuruldu.

İngiltere’den 14 yıl sonra Şam’a bakanlık düzeyinde ilk ziyaret 2

ÜLKENİN YENİDEN İNŞASINA YARDIMCI OLMAK...

Öte yandan İngiltere hükümeti Nisan ayında, Aralık ayında Beşar Esad’ın devrilmesinden sonra ülkenin yeniden inşasına yardımcı olmak amacıyla hükümet daireleri ve medya kuruluşları da dahil olmak üzere bazı Suriyeli kuruluşa yönelik yaptırımları kaldırmış, haftalar önce ise çoğunluğu banka ve petrol şirketleri olmak üzere 24 Suriyeli şirketi yaptırım listesinden çıkarmıştı.

Suriye’nin yeni yönetimi, yaklaşık 14 yıl süren ve yarım milyon kişinin ölümüne yol açan iç savaşın ardından ülkenin çöken ekonomisini ve altyapısını yeniden inşa etmeye çalışıyor.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye İngiltere Şam
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