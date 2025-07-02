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İnkumu’nda deniz akıntısı paniği

Bartın’da denize kano açılan vatandaş, akıntının bulunduğu bölgeye doğru hareket edince can kurtaranlar harekete geçti. Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İnkumu’nda deniz akıntısı paniği

Bartın’ın İnkumu’da denize açılan kano, sahildeki can kurtaranların dikkatini çekti. Bölgedeki deniz akıntısı nedeniyle harekete geçen cankurtaranlar denize atlayarak, kanonun üstündeki şahsa ulaşmaya çalıştı. Heyecanlı anların yaşandığı anlarda, can kurtaranlar şahsı uyanmayı başardı.

İnkumu’nda deniz akıntısı paniği 1

Uyarıların ardından ise rotasını değiştiren şahıs sahile doğru kürek çekti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameraları ile kaydedildi.
Uyarılar üzerine şahsın kanosunu da alarak, denizden çıktığı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bartın
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