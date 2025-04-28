İnönü Belediyesi'nde çalışmalar devam ediyor

İnönü Belediyesi ilçe genelinde bir taraftan kaldırımları temizliyor, bir taraftan yeni park alanları ve çeşmeler yapıyor. Diğer taraftan da iş makineleri ile yeni hafriyat çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın talimatları ile ilçede devam eden çalışmalar çerçevesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı Lojmanları önünde bulunan arsaya ekipleri tarafından yeni oyun grupları için zemin hazırlığı ile çeşme inşası yapılırken, iş makineleri ile eski pancar binasında bulunan moloz ve çöpler alındı. Belediyeye bağlı ekipler tarafından Atatürk ve Mustafa Kemal Caddelerindeki kaldırım temizlikleri yapıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır