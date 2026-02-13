HABER

İnönü’de mahalle içi yollar yenileniyor

Eskişehir’de İnönü Belediye Başkanlığı, ilçe merkezinde yürüttüğü çalışmaların yanı sıra kırsal mahallelerde de yol yapım ve iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Kümbet Yeniköy Mahallesi ve Yukarıkuzfındık Mahallesi başta olmak üzere dış mahallelerde mahalle içi yol düzenleme iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Eskişehir’de İnönü Belediye Başkanlığı, ilçe merkezinde yürüttüğü çalışmaların yanı sıra kırsal mahallelerde de yol yapım ve iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kümbet Yeniköy Mahallesi ve Yukarıkuzfındık Mahallesi başta olmak üzere dış mahallelerde mahalle içi yol düzenleme iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi. Mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı’nın talimatlarıyla Belediye Fen İşleri ekipleri tarafından yeni yollar açılırken, mevcutta bozulan yollarda stabilize malzeme serilerek iyileştirme çalışmaları yapıldı. Planlamalar doğrultusunda yol iyileştirme ve düzenleme çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi.

Eskişehir
