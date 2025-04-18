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İnönü'de tehlike binaların yıkımı devam ediyor

İnönü Belediyesi'nin ilçede bulunan metruk binaların yıkımı devam ediyor.

İnönü'de tehlike binaların yıkımı devam ediyor

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından İmar Kanunu kapsamında ekonomik ömrünü tamamlamış, tehlike arz eden metruk binalardan birinde daha yıkım çalışması başlatıldı. İnönü Çarşı Mahallesi'nde bulunan metruk bina, belediye ekipleri tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınarak yıkım çalışmasına başlandı. Yıkım sonrası ortaya çıkan molozlar kamyonlara yüklenerek kaldırıldı. İnönü Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Başkan Serhat Hamamcı'nın talimatları doğrultusunda, İmar Kanunu kapsamında metruk ve tehlike arz eden binaların yıkımına devam edileceği belirtildi. Yaşam alanlarının daha güvenli hale getirilmesi için yapılan yıkım çalışmalarından dolayı ilçe sakinleri, Başkan Hamamcı'ya teşekkürlerini iletti.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İnönü bina yıkım
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