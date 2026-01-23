HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İnönü’de kurallara uymayan zincir marketlere mühür vuruldu

İnönü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdiği denetimler sonucunda yönetmeliğe aykırı hareket ettiği belirlenen zincir marketlerin faaliyetlerini 3 gün süreyle durdurdu.

İnönü’de kurallara uymayan zincir marketlere mühür vuruldu

İnönü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve tüketici haklarını gözetmek amacıyla ilçe genelindeki zincir marketlere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Rutin kontroller sırasında market raflarında son kullanma tarihi geçmiş ürünler, kasa ile etiket arasındaki fiyat uyuşmazlıkları ve üretim-tüketim tarihi bulunmayan gıdalar tespit edildi. Yapılan incelemeler neticesinde yönetmeliğe aykırı ürün bulundurduğu belirlenen işletmeler hakkında tutanak tutularak, ilgili mevzuat gereği 3 gün süreyle faaliyetten men cezası uygulandı ve market kapıları mühürlendi.
İnönü Belediyesi yetkilileri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikleri olduğunu ifade ederek, benzer denetimlerin ilçe genelinde tavizsiz bir şekilde devam edeceğini vurguladı.

İnönü’de kurallara uymayan zincir marketlere mühür vuruldu 1

İnönü’de kurallara uymayan zincir marketlere mühür vuruldu 2

İnönü’de kurallara uymayan zincir marketlere mühür vuruldu 3Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ChatGPT sadece görünen yüzüymüş! OpenAI'ın "gizli" gelir kaynağı 1 milyar doları aştıChatGPT sadece görünen yüzüymüş! OpenAI'ın "gizli" gelir kaynağı 1 milyar doları aştı
17'inci kattan düşerek can vermişti! Sır ölümün ardındaki gerçek ortaya çıktı17'inci kattan düşerek can vermişti! Sır ölümün ardındaki gerçek ortaya çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İnönü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Lüks aracını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı

Lüks aracını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.