İnönü’de metruk haldeki halı yıkama yeri yenilenip vatandaşların hizmetine sunuldu

İnönü Belediyesi, metruk halde bulunan halı yıkama yerinin yenileme işlemlerini tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Başkan Hamamcı kırsal bölgelerde ki ihtiyaçları tespit ederek çözüm üretmeye ve hizmetleri vatandaşların ayağına götürmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Aşağıkuzfındık mahalle sakinlerinin talepleri üzerine başlatılan mahalle içerisinde metruk halde bulunan halı yıkama yerinin yenileme işlemlerini tamamladı. Yapılan çalışmalar ile hem hijyen şartlarının iyileştirilmesi hem de mahalle sakinlerinin daha rahat kullanılabileceği, düzenli ve sağlam bir alan oluşturularak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kaynak: İHA