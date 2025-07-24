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İnşaat halindeki binada beton dökümü sırasında çökme; 7 işçi yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapımı devam eden inşaatta beton döküm sırasında meydana gelen çökme sonucu 7 işçi yaralandı.

İnşaat halindeki binada beton dökümü sırasında çökme; 7 işçi yaralı

Olay, sabah saatlerinde Hürriyet Mahallesi yapımı devam eden inşaat alanında meydana geldi. İnşaatta 1’inci katın beton dökümü sırasında çökme oldu. Bazı işçiler göçük altında kalırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan yaralı 7 işçi, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken; inşaat alanında güvenlik önlemleri artırıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Şanlıurfa
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