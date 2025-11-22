HABER

İnşaat işçisi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde inşaat çalışması sırasında elektrik akımına kapılan işçisi Alperen Sarp (28), hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sarp'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi’ndeki 3 katlı apartman inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, vinç yardımıyla inşaata demir taşıyan işçilerden Alperen Sarp, yüksek gerilimli elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Ekiplerce yapılan kontrolde Alperen Sarp’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sarp'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

(DHA)

22 Kasım 2025

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
