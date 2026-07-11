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İnşaat kazısında göçük altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde inşaat temel kazısı sırasında meydana gelen göçükte, kot ölçümü yapmak için iş makinesinden inen kepçe operatörü toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

İnşaat kazısında göçük altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Bereketler Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alandaki kazı çalışmalarını tamamlayan kepçe operatörü Kudret Erdoğan (45), zemin kot ölçümü yapmak amacıyla iş makinesinden aşağıya indi.

İnşaat kazısında göçük altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti 1

İNŞAAT KAZISINDA KEPÇE OPERATÖRÜ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Erdoğan'ın kazı yapılan alanda bulunduğu esnada, yandaki toprak yığını henüz belirlenemeyen bir nedenle üzerine çöktü. Mesai arkadaşlarının ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İnşaat kazısında göçük altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti 2

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan ekipler tarafından yapılan kontrollerde, göçük altında kalan Kudret Erdoğan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin kazı alanında yaptığı detaylı incelemelerin ardından, operatörün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
iş kazası Denizli
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