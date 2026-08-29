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İnşaatın 3’üncü katından düşen usta yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde çalıştığı 4 katlı inşaatın 3’üncü katından düşen usta yaralandı.

İnşaatın 3’üncü katından düşen usta yaralandı

Olay, Yeni Mahalle’de bulunan 4 katlı bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın dış cephe mantolama işinde çalışan S.Y. (30), 3’üncü katta kurulu iskele üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybetti. İskeleden beton zemine düşen usta yaralandı. ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

İnşaatın 3’üncü katından düşen usta yaralandı 1

İnşaatın 3’üncü katından düşen usta yaralandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya
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