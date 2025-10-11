HABER

İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

Malatya’da bir inşaatta yaklaşık 15 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı.Olay, saat 16.00 sıralarında İnönü Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi.

Olay, saat 16.00 sıralarında İnönü Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan U.Ç. (27), dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı 3

