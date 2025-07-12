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İnşaatta çalışarak kazandığı parasıyla yaptırdığı yuvası alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi

Hatay’da alevlere teslim olarak yanan ev kullanılmaz hale geldi. Depremden sonra emekleriyle evini yapan inşaat ustası Rıdvan Demir, evi yandığı için üzgün olduğunu söyledi.

İnşaatta çalışarak kazandığı parasıyla yaptırdığı yuvası alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi

Yangın, Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi’nde bulunan müstakil evde yaşandı. Demir ailesinin yaşadığı evde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan evi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İnşaatta zor şartlarda çalışarak inşa ettiği evi yanan Demir, 2 yıllık evi yandığı için üzgün olduğunu söyledi.

Depremden sonra yaptığı evi yanan ev sahibi Rıdvan Demir, "Dün akşam saat 17.00 civarında yangın çıktı. Büyük ihtimalle elektrik kontağından çıktığını düşünüyorum. Ben yangın sırasında işteydim. Evde çocuklar ve eşim vardı. Eşim çocukları alıp hemen dışarıya çıkmış. Depremden sonra yapmıştım. Yapalı iki yıl oldu ama bir yıldır evde kalıyoruz. Evim yandığı için çok üzgünüm. İnşaatta çalışarak kazandık. El emeğiyle yaptık" dedi.

(İHA)

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Hatay
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